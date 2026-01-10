Venezuela agradece a Lula por preocuparse y enviar medicamentos tras los ataques de EE.UU.

Caracas, 9 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "agradeció profundamente" al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, por su preocupación durante los ataques estadounidenses en el país suramericano y por enviar un cargamento de medicinas que, dijo, se perdieron durante la operación militar.

"El mismo día de la agresión (Lula Da Silva) estuvo muy pendiente de Venezuela, del presidente, de la primera combatiente, de nuestro pueblo", afirmó Rodríguez durante la inauguración de un centro de atención integral a la mujer en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, la mandataria encargada relató que Lula estuvo "muy preocupado por esta agresión ilegítima", ofreció ayuda al Gobierno venezolano y envió a Caracas tratamientos y suministros médicos para servicios de diálisis.

"Le dije: 'bombardearon el almacén de medicamentos para la diálisis, para los pacientes con diálisis'. E inmediatamente me dijo: 'no se preocupen, yo voy a mandar medicamento'. Y ya llegó a Venezuela", declaró Rodríguez.

Según informó, este viernes llegó al país el cargamento de medicamentos y, aseguró, el tratamiento de los pacientes con diálisis ahora está "garantizado".

"Ese debe ser el relacionamiento internacional", defendió la líder chavista.

Según el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en los ataques estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos fallecieron al menos cien personas, entre civiles y militares, y un número similar habría resultado herido.

El Gobierno de Venezuela ascendió y condecoró este jueves a los militares venezolanos y los 32 cubanos que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas, en una ceremonia en la que participó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.

Este viernes, el Gobierno de Venezuela anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

También confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de EE.UU. al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington, según un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil. EFE