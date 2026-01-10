Trump asegura que recibirá a Petro en la Casa Blanca a principios de febrero

Washington,9 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero en la Casa Blanca.

Por medio de su cuenta oficial de Truth Social, Trump dijo que se había alcanzado un acuerdo para que el encuentro se realice en Washington en febrero pero sin especificar aún el día concreto.

Antes de ese anuncio, Trump había dicho que su llamada telefónica con Petro fue "muy buena" y dijo que como en otras ocasiones se ha reconciliado con otras personas, está dispuesto a conversar.

Cuando el mandatario caminaba esta tarde rumbo al Air Force 1 para retirarse el fin de semana en Florida, un periodista le preguntó que pasaría si su reunión con el líder de Bogotá sale mal y respondió que "seguro saldrá fenomenal".

El republicano calificó a la gente de Colombia como "gente increíble", dando un giro a su postura de hace una semana cuando acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico y decir que "sería el siguiente", en referencia a la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por su parte, Colombia ha sido de los países que más ha criticado la acción militar unilateral de Estados Unidos sobre Venezuela del 3 de enero, calificándola ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) como una amenaza para la soberanía de la región.

En 2025, Trump retiró la visa a Petro, luego de que este usara la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York para criticar fuertemente el actuar de Washington respecto al narcotráfico y su papel en Gaza. EFE