Sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero de 2026 (23.00 GMT)

SÁBADO 10

París.- Luz Casal presenta en París ‘Me voy a permitir’, el último trabajo de su discografía compuesto por cinco canciones nuevas y cinco versiones, que interpretará en el Grand Rex, un escenario emblemático de la capital francesa al que subirá para cantar con ella un tema la ex primera dama Carla Bruni.

París.- El Zorro vuelve próximamente a las pantallas españolas, en una serie francesa protagonizada por Jean Dujardin que coloca al popular héroe mexicano en una historia que, aunque se desarrolla en 1821, tiene unos tintes muy contemporáneos y un acento marcadamente político.

Nairobi.- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, preside el lanzamiento oficial del proceso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu, situado a cerca de 50 kilómetros de Adís Abeba, que será el más grande de África.

Yeda (Arabia Saudí).- Entrenamientos de los equipos antes del partido de final de la Supercopa entre Real Madrid y FC Barcelona.

Yeda (Arabia Saudí).- Ruedas de prensa previas al partido de final de la Supercopa entre Real Madrid y FC Barcelona.

San José.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple este sábado 19 años consecutivos en el poder, en un momento en el que aumentan las presiones tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, uno de sus principales aliados en la región.

São Paulo/Buenos Aires.- El brasileño Luckas Viana dos Santos tenía 31 años cuando cruzó sin saberlo una frontera que no figuraba en ningún contrato. Creía que iba a trabajar en Tailandia, en un empleo similar a otros que ya había tenido en Asia, pero terminó siendo torturado en una zona rural en Myanmar.

Ciudad de México.- Pequeños productores de café de la zona alta de Tapachula, frontera con Guatemala, han sustituido la histórica mano de obra guatemalteco por migrantes haitianos, cubanos y venezolanos, que han sido contratados para el corte de café y poder salvar la cosecha.

Lima.- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Caracas/Washington.- Se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de EE.UU. en Venezuela que provocó unos cien fallecidos y daños materiales aún sin cuantificar, mientras el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca garantizar la estabilidad del país a la vez que tiende incipientes puentes diplomáticos con Washington.

Mineápolis/Washington/Nueva York.- Miles de personas salen a las calles de las principales de ciudades de Estados Unidos este sábado para protestar por la muerte de Renee Good, la mujer de 37 años fallecida el pasado miércoles tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis, en el estado de Minnesota.

DOMINGO 11

Yeda (Arabia Saudí).- Ruedas de prensa posteriores al partido de final de la Supercopa entre Real Madrid y FC Barcelona.

Abu Dabi.- Comienza en Abu Dabi la asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), días después de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, anunciara la retirada de su país - uno de los que más la apoyaba económicamente- de este organismo y de otras organizaciones dedicadas a la promoción de las energías limpias y la lucha contra el cambio climático.

Londres.- Mañana se cumplen 50 años de la muerte de Agatha Christie, una de las autoras del género policíaco más célebre de todos los tiempos y cuya vigencia es visible hoy en día en Londres, ciudad donde se siguen representando obras de teatro basadas en sus tramas.

Lisboa.- Jornada de voto anticipado en Portugal en las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, previstas para el 18 de enero.

Rangún.- Birmania (Myanmar) celebra la segunda fase de las elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.

Beverly Hills (EE.UU.).- Los Globos de Oro celebran este domingo la 83ª edición de sus premios, con 'One Battle After Another' como la gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de 'Sentimental Value' con ocho; 'Sinners' con siete; 'Hamnet' con seis, y 'Frankenstein' con cinco.

Santo Domingo.- Sexta edición de la actividad Plásticos por Juguetes, una iniciativa de la Alcaldía de la capital dominicana para concienciar sobre la protección del medioambiente.

LUNES 12

París.- Visita al ambicioso proyecto urbanístico en el suroeste de París que transformó a las antiguas fábricas Renault en un distrito artístico de vanguardia. Encabeza el plan los arquitectos españoles Carme Pigem y Ramon Vilalta, del prestigioso gabinete RCR Arquitectes.

Lisboa.- Portugal elige el próximo domingo al sucesor del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en las elecciones más abiertas de hace décadas, con las encuestas dando un empate técnico entre los candidatos favoritos entre los que figuran el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Ahmedabad.- El canciller de Alemania, Friederich Merz, inicia su primera visita oficial a la India, donde se reunirá con el primer ministro de este país asiático, Narendra Modi, en la ciudad de Ahmedabad.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Ciudad de Panamá.- Está previsto que inicie este lunes en Panamá el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano, pospuesto en cinco ocasiones y con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

Tegucigalpa.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) presentará el informe final sobre el caso de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.

Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción de la capital dominicana inicia el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

Miami (EE.UU.).- La comunidad haitiana en Miami recuerda el aniversario 16 del terremoto que devastó Haití en 2010 y dejó más de 300.000 muertos, una tragedia que llevó a Estados Unidos a conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a sus ciudadanos, beneficio que el presidente Donald Trump ha ordenado eliminar a partir del 3 de febrero, dejando a más de 500.000 haitianos expuestos a la deportación.

