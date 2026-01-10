Noruega condena el uso de la fuerza contra manifestantes en Irán

Berlín, 10 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, condenó este sábado el uso de la fuerza contra los manifestantes en las calles de Irán, donde ya han fallecido al menos 51 personas como resultado de la represión de las protestas antigubernamentales que sacuden el país, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

"Estoy profundamente preocupado por la evolución de los acontecimientos en Irán", recalcó el ministro en un comunicado, en el que insistió en que "el uso cruel e innecesario de la fuerza contra los manifestantes es inaceptable y debe ser condenado".

Noruega espera de Irán que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión y de reunión, dijo Espen Barth Eide.

"Insto a las autoridades iraníes a respetar el derecho de los manifestantes a expresarse libremente y a garantizar el libre acceso a la información", recalcó el jefe de la diplomacia noruega, en referencia al hecho de que el país lleva ya más de 36 horas sin internet.

"Irán debe escuchar a su pueblo. En cambio, lamentablemente, vemos que las autoridades intentan una vez más reprimir la disidencia y limitar las expresiones que no se corresponden con sus puntos de vista", enfatizó. EFE