México confirma pago al personal en el exterior tras petición a Sheinbaum

Ciudad de México, 9 ene (EFE).-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó este viernes que pagará la nómina correspondiente a enero el próximo lunes, luego de que en una carta el personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) solicitara a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, este pago.

El SEM informó que las más de 1.000 personas que lo integran se encuentran “sin pago de nómina ni prestaciones de ley”, pese a que los recursos fueron contemplados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio de este año y de que además la Dirección General del Servicio Exterior aseguró que serían recibidos por los trabajadores el 8 de enero y, precisó, que “esto no ha ocurrido”.

Como respuesta a esta demanda, la SRE publicó un comunicado en el confirmó que “el pago de nómina” del personal en el exterior “correspondiente al mes de enero de este año, será cubierto el próximo lunes 12 de enero”.

La dependencia explicó que la falta de pago ocurrió por un “retraso en el calendario”.

“Debido a la apertura del año fiscal y los sistemas de pagos que implican transferencias internacionales, se presentó un retraso en el calendario”, detalló el documento.

Asimismo, apuntó que ya se realizan “las gestiones correspondientes para garantizar que se cubra esta percepción” en la fecha citada.

La tarde de este viernes, el SEM hizo un llamado a Sheinbaum para hacer efectivo este pago y señaló que “no escapa del conocimiento” de la mandataria “el que el personal diplomático mexicano labora con un sueldo que no ha sido objeto de revisión por más de 25 años”.

“Hacemos un llamado a su solidaridad en nuestra búsqueda de respeto a las garantías laborales básicas, como es, el pago de la nómina en los términos acordados y la revisión de nuestras precarias condiciones salariales”, subrayó el personal del SEM a la titular del Ejecutivo.

Además especificó que la situación en la rama técnica-administrativa obliga a sus miembros a “vivir con salarios por debajo de los límites de pobreza en muchas adscripciones”.

“No contamos con ingresos adicionales y las complejidades propias de los sistemas bancarios de los países en los que servimos rara vez permiten un acceso a financiamiento favorable para extranjeros”, sentenció el llamamiento.

Y advirtió además que no recibir este salario a tiempo resulta automáticamente en el “incumplimiento de compromisos” en el exterior, como alquileres de vivienda, colegiaturas y servicios básicos.

El personal mexicano en el exterior que vive en ciudades de Estados Unidos también enfrenta el “riesgo constante de desalojos”.