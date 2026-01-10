Agencias

Marco Rubio: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán"

Redacción Internacional, 10 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este sábado las protestas desencadenadas en Irán desde hace catorce días con un escueto mensaje: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán".

Rubio escribió ese breve comentario en su cuenta de X este sábado, jornada en la que siguen sin funcionar internet y la telefonía en Irán, donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, que se desataron el 28 de diciembre han seguido escalando hasta llegar a decenas de ciudades y cuestionar al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Jameneí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido advirtiendo de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes. Son al menos 51 los muertos registrados desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega).

Asimismo, Reza Pahlaví, el primogénito del último sha de Irán, está alentando las protestas y este sábado llamó a una huelga general para "doblegar por completo" a la República Islámica y el frágil "aparato represivo" que encabeza el líder supremo.

Pahlaví, exiliado desde que la revolución islámica derrocó a su padre en 1979, también hizo una petición el viernes a Trump para estar preparado para intervenir en ayuda del pueblo iraní.

Las malas relaciones entre Estados Unidos e Irán se cimentaron, precisamente, en 1979, cuando estudiantes islámicos asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán.

Los estudiantes secuestraron a 52 funcionarios estadounidenses durante 444 días para exigir la extradición del sha Mohamad Reza Pahlaví (el padre de Reza Pahlaví), quien fue derrocado por la revolución que encabezada por el ayatolá Ali Jameneí.

La revolución dio lugar a la vigente República Islámica. EFE

