Gobierno y partidos de Groelandia reivindican al unísono su soberanía frente a EEUU

La convocatoria de una sesión parlamentaria de emergencia en Groenlandia para garantizar un debate político ordenado y responsable tomó relevancia central entre los partidos groenlandeses ante lo que denominaron circunstancias “extraordinarias y graves”. Según informó el medio de referencia, todos los grupos políticos de la isla coincidieron en la necesidad de salvaguardar los derechos e intereses del pueblo groenlandés, subrayando que solo este pueblo puede decidir el rumbo del territorio y rechazando toda injerencia extranjera en sus asuntos internos.

De acuerdo con la información publicada, tanto el Gobierno como la oposición de Groenlandia se pronunciaron públicamente para reafirmar la soberanía territorial de la isla, en reacción a lo que calificaron como una “falta de respeto” por parte del Gobierno de Estados Unidos y de su presidente, Donald Trump. Las declaraciones de los principales líderes políticos incluyeron tanto al primer ministro Jens Frederik Nielsen, jefe del Partido Demócrata, como a representantes de otras fuerzas y a la oposición del partido Naleraq, presente en el Parlamento groenlandés, conocido localmente como Inatsisartut.

El medio amplió que el pronunciamiento conjunto de los partidos estuvo acompañado por un llamado explícito al diálogo diplomático y al respeto de los principios internacionales, considerando ese camino como el adecuado para mantener las relaciones entre aliados y amigos. “El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés. Ningún otro país tiene derecho a interferir en este proceso”, fue la declaración citada de los líderes políticos, recogida por las plataformas de noticias.

El contexto inmediato de esta reacción política fue la advertencia lanzada por el presidente Donald Trump, quien aseguró públicamente que su administración actuaría sobre Groenlandia “por las buenas o por las malas”. Según detalló el medio, Trump afirmó que el Gobierno estadounidense prevé realizar acciones concretas respecto al territorio autónomo de Dinamarca, argumentando que la seguridad nacional de su país está en juego. “Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, declaró el mandatario en una reunión celebrada en la Casa Blanca con empresarios del sector petrolero, según consignó el medio.

El anuncio de Washington sobre sus intenciones respecto a Groenlandia se enmarca en el interés estratégico por el control territorial en el Ártico, una región que gana protagonismo debido a preocupaciones de seguridad global y competencia geopolítica. Las autoridades y partidos groenlandeses, en respuesta a dichas presiones externas, insistieron en la legitimidad exclusiva de su propio pueblo para decidir su futuro político y demandaron que Estados Unidos respete el proceso democrático y las normas internacionales.

El llamado a la sesión de emergencia en el Parlamento fue descrito como una medida fundamental para propiciar un debate unificado y fundamentado en el que todas las fuerzas políticas pudieran expresar sus posiciones respecto a la autonomía y la soberanía territorial. El medio detalló que esta iniciativa reunió tanto al oficialismo como a la oposición, quienes coincidieron en la importancia de defender el estatus político de Groenlandia y de rechazar cualquier intento de imposición externa sobre sus decisiones.

En una declaración adicional publicada por el medio, los líderes de las formaciones políticas recalcaron su disposición a mantener canales de diálogo abiertos, siempre bajo el amparo del derecho internacional y la diplomacia, argumentos que consideran indispensables para preservar unas relaciones de confianza con otros Estados.

Las palabras de Donald Trump, según reportó el medio, agravan las tensiones entre la isla y la administración estadounidense, en un contexto en el que Washington ha sugerido la posibilidad de anexar Groenlandia o al menos ejercer un control estratégico sobre el territorio, citando la rivalidad con Rusia y China. Las autoridades groenlandesas consideran estas declaraciones como amenazas directas a la autodeterminación de la isla.

Las repercusiones de la postura de los partidos y el gobierno de Groenlandia, recogidas por la misma fuente, ponen de relieve una firme resistencia colectiva ante cualquier maniobra extranjera que busque alterar el marco político actual. Los actores políticos locales estiman imprescindible preservar la unidad y la responsabilidad parlamentaria, dado el alcance internacional y las implicancias legales de la discusión.

El medio concluyó que la insistencia en el respeto a la soberanía de Groenlandia es compartida por todo el espectro político representado en el Parlamento, y que los líderes consideran que solo a través de la diplomacia y la observancia de los principios internacionales se puede garantizar la protección a largo plazo de los intereses del pueblo groenlandés. La postura frente a las recientes declaraciones de Estados Unidos deja ver la determinación de la isla en mantener su estatus y rechazar cualquier intervención que no cuente con el consentimiento de sus pobladores.