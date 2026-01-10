Fiscalía mexicana libera a presunta implicada en el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Morelia (México), 10 ene (EFE).- La Fiscalía General de Justicia del estado mexicano de Michoacán (oeste) informó este sábado que liberó a la secretaria de la alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan, Grecia Quiroz —esposa del alcalde Carlos Manzo—, en el marco de la investigación por el asesinato del edil, ocurrido el 1 de noviembre a manos de presuntos sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además la institución precisó que en este requerimiento también se solicitó la declaración de Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas durante el mandato de Carlos Manzo.

Ambos fueron interrogados por el Ministerio Público sobre las actividades que realizaron previo y durante el asesinato del edil, ocurrido en el tradicional Festival de Velas, en el centro de Uruapan.

Asimismo, la fiscalía local reveló que Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria de Quiroz, y García Rivero fueron liberados la noche del viernes 9 de enero, pese a que hasta el mediodía de este sábado permanecían los registros de ambas detenciones en el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Méndez y García fueron arrestados por agentes de la SSPC, en apoyo a la Fiscalía, entre las 15:55 y 16:05 hora local (21:55 y 22:05 GMT) del jueves, a las afueras de la Casa de Cultura de la ciudad de Uruapan, donde se ubican las oficinas del ayuntamiento.

Al momento, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo y quien fue designada como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su marido, no se ha pronunciado respecto a estas supuestas detenciones.

Sin embargo, Méndez Rodríguez, quien era también secretaria de Manzo al entrar a su gabinete en septiembre de 2024, publicó en la madrugada del sábado en sus redes sociales un mensaje en el que agradeció estar de nuevo en casa con su familia.

“Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, escribió abrazando a dos menores de edad, quienes son presuntamente sus hijas.

El 18 de noviembre, las autoridades detuvieron a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado o El Contador, líder en Michoacán del CJNG y uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

En ese mismo arresto fue requerido un taxista identificado como Ricardo Cliserio 'N’, alias Richi Taxista, quien habría ayudado con el transporte de los sicarios.

También, el 9 de diciembre, se procedió a la captura de Gerardo ‘N’, un presunto mensajero del CJNG entre ‘El Licenciado’ y los demás implicados en el atentado, mientras que el 21 de noviembre fueron detenidos siete guardias que formaban parte del equipo de escoltas de seguridad de Manzo.

Jaciel Antonio Herrera Torres, alias El Pelón, y presunto reclutador de al menos tres de los sicarios que participaron en el homicidio, fue arrestado el 24 de noviembre a las afueras del hotel San Francisco, en Uruapan.

Además, Alejandro Baruc Castellanos Villana, alias El K-OZ o El Kaos, fue detenido el 23 de diciembre en Uruapan, al ser identificado como líder en Uruapan del CJNG, participando en el traslado de sicarios y en el posterior homicidio de dos de ellos.

Según las autoridades en Uruapan operan el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo ha desatado una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad que viven varios zonas del país. EFE