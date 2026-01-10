Europa afronta en 2026 elecciones que podrían reconfigurar su relación de fuerzas

Redacción Internacional, 10 ene (EFE).- Europa se adentra en 2026 con un calendario electoral que registra presidenciales en países como Portugal, comicios locales en potencias como Alemania o parlamentarias en otras como Rusia, lo que podría reconfigurar la relación de fuerzas en el continente.

Según el 'think tank' alemán Instituto de Política Europea, las elecciones en los países miembros de la UE son relevantes para el futuro del bloque comunitario: determinan el equilibrio de poder en el Consejo Europeo y en el de Ministros, y sus parlamentos nacionales también son clave al estar involucrados en el avance del proceso de integración.

Portugal celebra el 18 de enero presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años al frente. Las encuestas anticipan un empate técnico, por lo que es posible una segunda vuelta.

Entre los favoritos están el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

En octubre acaba el mandato del estonio Alar Karis, por lo que durante el verano, todavía sin fecha, debe ser elegido su sucesor por el Riigikogu o Parlamento.

También en otoño, tendrán lugar en Bulgaria las presidenciales para sustituir al prorruso Rumen Radev, que termina su segundo y último mandato de cinco años. El país celebrará además, previsiblemente en marzo, sus octavas parlamentarias en cinco años, tras la dimisión hace un mes del Ejecutivo de coalición.

Está programado además que el Parlamento de Kosovo elija en marzo al presidente del país. La actual jefa de Estado, Vjosa Osmani, espera ser reelegida para un segundo y último mandato.

En Rusia habrá parlamentarias en septiembre. El partido del Kremlin, Rusia Unida, aspira a mantener la mayoría. Serán los segundos comicios rusos a nivel federal desde que comenzara la guerra en Ucrania. El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, fue reelegido en 2024 tras reformar la Constitución que le impedía seguir en el poder.

Hungría será otro país con legislativas. La oposición conservadora confía en acabar en abril con los 16 años de mayorías absolutas del partido Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.

En Letonia, debe haber parlamentarias antes de octubre, en las que se dirimirá al sucesor de la primera ministra, Evika Silina, de la alianza centroderechista Nueva Unidad.

En Eslovenia, las parlamentarias se celebrarán el 22 de marzo. Una encuesta de diciembre muestra que el SDS del exprimer ministro nacionalista Janez Jansa obtendría el 21 % de los votos, frente al 17,5 % del GS de Robert Golob, que encabeza el Gobierno de centro-izquierda.

Chipre, que preside este semestre el Consejo de la UE, celebrará sus parlamentarias el 24 de mayo en medio de la perspectiva de que se reabran las negociaciones para la reunificación de la isla, dividida desde la invasión turca de 1974 en la República de Chipre, de cultura griega, y la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara.

En Suecia, el primer ministro, Ulf Kristersson, que preside una coalición de derechas que gobierna con el apoyo de la ultraderecha, se enfrentará el 13 de septiembre a unas legislativas para las que los favoritos son los socialdemócratas.

Armenia celebrará en junio unas cruciales legislativas. El primer ministro, Nikol Pashinián, buscará la reelección, aunque el control azerbaiyano sobre el territorio de Nagorno Karabaj y el preacuerdo de paz suscrito en la Casa Blanca con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, pueden jugar en su contra.

En Dinamarca, la actual jefa de Gobierno, la socialdemócrata Mette Frederiksen, dispone de opciones de reelección en los comicios generales que se celebrarán este año, todavía sin fecha. Su formación encabeza las encuestas, pero le sigue de cerca el Partido Liberal.

El Reino Unido celebra el 7 de mayo elecciones locales, y también regionales en el caso de Escocia, que se consideran cruciales para la supervivencia del gobierno laborista de Keir Starmer, en sus horas más bajas de popularidad pese a llevar año y medio de legislatura.

En las locales, el populista UK Reform de Nigel Farage encabeza los sondeos, y en cuanto a Escocia, el Partido Nacional Escocés (SNP) podría ganar y "reabrir el melón" de un nuevo referéndum por la independencia, en un momento en que el Reino Unido aún no se recupera del shock del Brexit.

En Alemania, habrá municipales y regionales. En marzo se elegirán los parlamentos regionales de Baden-Württemberg y Renania Palatinado, en los que se pronostican victorias conservadoras.

En septiembre, la atención se centrará en los 'Länder' orientales de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo - Pomerania Anterior, donde los sondeos anticipan que arrase la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), y en las elecciones de la ciudad-estado de Berlín, donde la subida de La Izquierda podría hacer posible una coalición izquierdista que desbanque a los democristianos.

En Italia, las únicas elecciones previstas en 2026 son locales para la elección de alcaldías en los más de 900 municipios que votaron en el segundo semestre de 2020 debido a la pandemia de covid, que obligó a retrasar algunas municipales. Esta convocatoria incluye alguna ciudad importante como Venecia.

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su pretensión de agotar la legislatura y no celebrar elecciones hasta 2027, a pesar de sus dificultades para aprobar leyes clave en el Parlamento, como los presupuestos, por la falta de apoyos sólidos. Sí habrá citas autonómicas, con lo que 2026 será clave para comprobar los apoyos de los principales partidos.

mgr-int/jfu