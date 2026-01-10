El venezolano Arlex Méndez se impone en la primera etapa de la Vuelta al Táchira

Caracas, 9 ene (EFE).- El ciclista venezolano Arlex Méndez, del equipo Alicanto C Group Kino Táchira, se impuso este viernes en la primera etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, al superar en el remate a su compatriota Edwin Yair Torres, que quedó en el segundo lugar.

Méndez cumplió el recorrido inaugural de 214,1 kilómetros, entre las ciudades de San Cristóbal y Socopó, en 5 horas, 41 minutos y 41 segundos.

Su equipo celebró el triunfo y, en una publicación en Instagram, expresó que con "talento, disciplina y pasión", el ciclista dejó el nombre del estado Táchira en "lo más alto".

La segunda jornada transcurrirá este sábado en un trayecto de 214,6 kilómetros con inicio en Socopó y fin en San Cristóbal.

La edición 61 de la Vuelta al Táchira, que se disputará hasta el 19 de enero en 10 etapas, transitará por los estados venezolanos de Barinas y Mérida (oeste).

En 2025, el venezolano Eduin Becerra, del equipo Trululu Grupo La Guacamaya, conquistó la edición 60 al completar las ocho etapas en 29 horas, 11 minutos y 8 segundos.

- Clasificación general:

.1. Arlex Méndez (Alicanto C Group Kino Táchira) a 05h:41.30

.2. Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) a 05

.3. Nicolás David Gómez (GE Erco SportFitness) a 07

.4. Miguel Arroyo (Arenas Tla Mex) a 08

.5. José Armando García (Arenas Tla Mex) a 08

EFE

sc/lb/hbr