El lateral derecho Luis Advíncula ficha por Alianza Lima

Lima, 9 ene (EFE).- Alianza Lima anunció este viernes la incorporación del lateral derecho peruano Luis Advíncula, quien llegó a la capital del país andino para someterse a las pruebas médicas.

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. Bienvenido a casa", publicó el conjunto limeño junto a imágenes del jugador luciendo la camiseta.

Advíncula, de 35 años, llegó a Lima tras haberse desvinculado esta semana del Boca Juniors, donde jugó los últimos cuatro años y medio.

El jugador, habitual en las convocatorias de la selección peruana, evitó a los medios locales que le esperaban en el aeropuerto de Lima.

El lateral derecho viajará próximamente a Montevideo para incorporarse al equipo que dirige el argentino Pablo Guede, que se prepara para jugar la Serie Río de la Plata, en la que se enfrentará con el Colo Colo chileno y a los argentinos Independiente y Unión.

En la pasada temporada, Alianza Lima quedó tercero en la liga peruana con 65 puntos, lejos de los 79 obtenidos por Universitario, que se coronó como tricampeón del torneo peruano. EFE