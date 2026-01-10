Agencias

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta

Guardar

Bogotá, 10 ene (EFE).- El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó este sábado en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), según confirmaron medios locales.

El coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil confirmó a Caracol Radio que el artista se encontraba en la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ENBA critica la "fatídica incidencia que Mercosur tendrá para el sector ganadero de vacuno"

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur preocupa a organizaciones agrícolas, que advierten sobre la llegada de carne sudamericana a precios bajos, lo que podría causar graves efectos económicos y generar rechazo entre productores locales según comunicados recientes

Infobae

Una avioneta con seis personas a bordo se accidenta en departamento colombiano de Boyacá

Infobae

Transportistas de Perú convocan un nuevo paro por aumento de la extorsión el 15 de enero

Infobae

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 ene (16.00 GMT)

Infobae

Perú declara estado de emergencia en provincia al sur de Lima para enfrentar criminalidad

Infobae