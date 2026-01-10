El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta

Bogotá, 10 ene (EFE).- El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó este sábado en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), según confirmaron medios locales.

El coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil confirmó a Caracol Radio que el artista se encontraba en la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales. EFE

