Dirigentes del chavismo piden "calma y cordura" y mantener unidad tras captura de Maduro

Caracas, 9 ene (EFE).- Dirigentes del chavismo pidieron este viernes "calma y cordura" y subrayaron la importancia de la unidad entre sus militantes tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses, mientras Venezuela abrió un proceso "exploratorio" para reanudar relaciones con EE.UU.

"Entiendo la rabia y la molestia, pero el presidente siempre nos decía, ante cualquier coyuntura difícil, calma y cordura", afirmó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante una marcha de los movimientos sociales en Caracas.

El dirigente pidió a los militantes comprender la situación, ante lo que el Gobierno denuncia como "secuestro" del mandatario y la primera dama.

"¿Qué hace uno ante esa situación? Al menos que tenga superioridad militar y física, no tienes otra alternativa que calmarte y empezar un proceso de articulación, de negociación", dijo, para resguardar la paz, la soberanía y, agregó, "la vida" de Maduro y Flores.

En este sentido, llamó a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuyo Gobierno anunció este viernes la llegada de una delegación de diplomáticos estadounidenses a Caracas y el próximo traslado de una delegación venezolana al país norteamericano.

Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, llamó en la movilización a la unidad "alrededor del alto mando político".

"La única manera de garantizar la paz de Venezuela, de garantizar la prosperidad de Venezuela, y de que regresen Nicolás y Cilia es que nos mantengamos unidos y en Gobierno en Venezuela. Que la revolución siga siendo Gobierno", afirmó.

Asimismo, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, dijo que "hoy lo que está pasando sigue siendo la agenda" dirigida por Maduro.

"Bastante que convocó al diálogo internacional, bastante que pidió que volvieran otra vez a aprobar la licencia a Chevron, bastante que dijimos 'Si quieren petróleo, aquí hay petróleo, vengan a comprarlo'", señaló.

El también secretario de movilización de calle del buró político del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistió en que el chavismo debe permanecer en "movilización permanente" exigiendo la liberación de Maduro y de Flores.

Con ese objetivo, miles de chavistas marcharon este viernes en el oeste de Caracas, portando pancartas con mensajes de apoyo a la pareja presidencial, como 'Free Maduro' (Maduro libre) y 'Bring them back!' (¡Regrésenlos!).

En simultáneo a la manifestación, el Gobierno de Venezuela anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

También confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de EE.UU. al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington, según un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil. EFE

