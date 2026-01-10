Agencias

Autoridades ambientales suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó este viernes que a las 18:00 hora local (00:00 GMT) se suspende la contingencia ambiental atmosférica por altos niveles de ozono en la zona del Valle de México.

En un comunicado, la autoridad ambiental mencionó que las condiciones meteorológicas mejoraron para el Valle de México por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 hora local (22:00 GMT).

Lo anterior, precisó, “ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando a las 18:00 horas concentraciones horarias dentro de norma”.

“Para mañana, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes”, sentenció el informe.

Esta suspensión, advirtió Came, se realiza con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en el Valle de México, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Came también señaló que las autoridades ambientales de la región “estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas”.

La contingencia ambiental en el Valle de México de Fase 1 concluye tras haber sido activada el jueves, 8 de enero, por los altos niveles de formación y acumulación de ozono. EFE

