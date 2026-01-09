Von der Leyen y Costa se reúnen en Damasco con Al Shara y destacan el trabajo para la reconstrucción de Siria

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han mantenido este viernes una reunión en Damasco con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, dentro del primer viaje oficial de altos cargos de la UE al país desde la caída en 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El encuentro se enmarca en el acercamiento que la Unión está teniendo con el Gobierno de transición sirio, después de que Bruselas haya comenzado recientemente a ajustar su política de sanciones contra Siria y también haya puesto en valor los progresos registrados por el país en su recuperación.

Durante su visita al país de Oriente Próximo, Von der Leyen ha puesto en valor en un mensaje en redes sociales que "tras décadas de miedo y silencio", los sirios "han emprendido un largo camino hacia la esperanza y la renovación", y que en esa senda "Europa hará todo lo posible para apoyar la recuperación y la reconstrucción de Siria".

Por su parte, Costa ha admitido que aún queda "un largo camino por recorrer", pero ha celebrado que "ya se han dado los primeros pasos" tras "muchos años de guerra y sufrimiento". "Hoy estamos aquí para mostrar el apoyo continuo de la UE a Siria", ha expresado en otro mensaje en sus redes.

La cita tiene lugar un año después de la caída de Al Assad y el inicio de un proceso de transición pilotado por Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) que encabezó la revuelta contra Al Assad junto a otras formaciones extremistas y rebeldes.

Antes de este encuentro, la UE solo había organizado un foro de diálogo en Damasco, celebrado en noviembre, el marco de su Conferencia sobre el Futuro de Siria. No obstante, a aquel encuentro no fueron tan altos cargos de la UE y se dejó en manos del encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea en Siria, Michael Ohnmacht, así como del vicesecretario general para Asuntos Políticos del Servicio de Acción Exterior de la UE, Olof Skoog.