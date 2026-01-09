Venezuela agradece a Catar gesto para contribuir en la construcción de diálogo con EE.UU.

Caracas, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas, luego de que el país árabe se ofreciera a mediar y ser partícipe de los esfuerzos que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en la nación caribeña.

"Venezuela agradece este gesto de solidaridad y responsabilidad internacional, que reafirma la importancia del diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo como únicas vías legítimas para la resolución de controversias entre los Estados", señaló el Ejecutivo en un comunicado publicado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Además, el Gobierno saludó al Emir de Catar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, por el apoyo brindado a Venezuela durante las "graves horas de la agresión desigual e ilegítima" por parte de Estados Unidos que dejaron al menos 100 muertos, entre civiles y militares.

"El emir de Catar y su primer ministro acompañaron los esfuerzos internacionales para obtener la fe de vida del presidente constitucional de la república, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados en clara violación de la inmunidad que protege a los mandatarios", añadió.

El martes, Catar se ofreció a mediar y a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en Venezuela, al tiempo que hizo un llamamiento para "resolver las disputas a través del diálogo" tras el ataque militar de EE.UU. contra el país caribeño.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, recordó en su rueda de prensa semanal la "plena disposición del Estado de Catar a contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

El sábado en la madrugada, Estados Unidos atacó varios puntos de Caracas y otras regiones de Venezuela, y esa acción terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos asociados al "narcoterrorismo".

Con Maduro en prisión, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia. EFE