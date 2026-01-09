Venezuela agradece a Catar gesto para contribuir en la construcción de diálogo con EE. UU.

Caracas, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y el diálogo entre Washington y Caracas, luego de que el país árabe se ofreciera a mediar y ser partícipe de los esfuerzos que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en la nación caribeña.

"Venezuela agradece este gesto de solidaridad y responsabilidad internacional, que reafirma la importancia del diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo como únicas vías legítimas para la resolución de controversias entre los Estados", señaló el Ejecutivo en un comunicado publicado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE