Una delegación del CTS anuncia desde Arabia Saudí la disolución del organismo separatista de Yemen

Los miembros de la delegación del Consejo de Transición del Sur (CTS) que se encuentran en Riad subrayaron que no tuvieron participación en la decisión de iniciar operaciones militares en las provincias de Hadramut y Al Mahra, lo que, según su comunicado, ha causado fracturas en la unidad entre los grupos del sur y ha afectado negativamente la relación con la coalición liderada por Arabia Saudí. Así, la delegación ha anunciado la disolución del CTS, argumentando que la persistencia del consejo ya no responde a los intereses por los que fue fundado. De acuerdo con la información presentada por el portal yemení de noticias Maarib Press, el anuncio responde a la ofensiva iniciada en diciembre por fuerzas del propio CTS contra el gobierno yemení reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo de la coalición encabezada por Riad.

La declaración, emitida por la delegación del CTS desplazada a Arabia Saudí para abordar las recientes confrontaciones entre los separatistas y las autoridades yemeníes, remarca que la existencia del consejo buscaba liderar la causa del sur, representar los intereses de la población sureña y procurar la restauración de su estado. Sin embargo, los firmantes afirman que la continuidad del CTS ya no beneficia esos objetivos originales. Según Maarib Press, el comunicado insiste en que el mandato fundacional del Consejo no pretendía perpetuar la concentración de poder, ni marginar a otros actores dentro del conflicto.

“Fuimos creados por la necesidad de alcanzar las aspiraciones del pueblo del sur, no por el afán de capitalizar poder o de monopolizar la toma de decisiones”, recoge el texto divulgado por la delegación en Arabia Saudí, citado por Maarib Press. Además, la delegación subraya que la “responsabilidad histórica” que tienen hacia la población a la que se deben ha motivado la determinación de disolver tanto el Consejo como todas sus dependencias y oficinas, tanto en Yemen como en el extranjero. Según publicó el portal yemení, esta decisión incluye la cesación de operaciones de todas las agencias relacionadas y la intención de continuar la defensa de la causa sureña a través de una conferencia que estará bajo los auspicios de Arabia Saudí.

En el comunicado, la delegación reconoce los “importantes sacrificios y apoyos políticos, económicos y militares” proporcionados por Arabia Saudí y solicita que figuras con peso y liderazgos en el sur se incorporen al proceso de diálogo planteado. Uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa, según recoge Maarib Press, es diseñar un plan conjunto que busque materializar los anhelos del pueblo del sur. El mensaje también exhorta a la población y a los actores políticos de Adén y otras gobernaciones del sur a sumarse a estos esfuerzos, manteniendo la estabilidad y evitando una intensificación del desorden en la región.

Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada inmediatamente por Anuar al Tamimi, portavoz oficial del CTS, quien afirmó que las decisiones que afectan al Consejo solo pueden tomarse por el pleno del organismo y bajo la conducción de su presidente, Aidrus al Zubaidi. Según reportó Maarib Press, al Tamimi sostuvo que este tipo de resoluciones solo podrán considerarse válidas tras la liberación de la delegación actualmente en Riad. En cuanto al liderazgo del CTS, la organización había asegurado recientemente que Al Zubaidi permanecía en Adén y no había viajado con la representación enviada a Arabia Saudí. Asimismo, el CTS denunció que desconocía el paradero de su equipo negociador en Riad y solicitó a las autoridades saudíes que garantizasen su seguridad. Consultado sobre esta situación, Emiratos Árabes Unidos, país que respalda al CTS, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la supuesta presencia de Al Zubaidi en su territorio.

Durante las últimas semanas, el gobierno de Arabia Saudí emitió acusaciones contra el CTS por promover una “escalada injustificada” de la violencia tras actuar por cuenta propia mediante ataques en posiciones militares en las zonas orientales, específicamente en Hadramut y Mahra. Esto, según detalló Maarib Press, ha tensado las relaciones bilaterales entre Riad y Abu Dabi, ambos integrantes de la coalición internacional que combate a los rebeldes hutíes, pero que respaldan a distintos bloques dentro del conflicto yemení.

El Consejo de Transición del Sur mantiene el control de una amplia extensión del sur y del este de Yemen. Desde esa posición, ha rehusado los llamados a retirada y ha reiterado, de acuerdo con Maarib Press, su propuesta de conformar un “estado federal justo” en el que participen y se incluyan diversos sectores de la sociedad yemení. Además, el CTS cuenta con el soporte de las Fuerzas de Élite de Hadramut, una agrupación que mantiene presencia en ciudades clave como Mukalla y Al Shihr.

La decisión comunicada por la delegación del CTS en Arabia Saudí pone en evidencia las discrepancias internas en la organización y subraya la complejidad de la situación política en el sur yemení, a la vez que reactiva los llamados a un proceso de diálogo bajo supervisión internacional. Según Maarib Press, los líderes del sur han recibido solicitudes para contribuir a una solución política que recoja las demandas de la población y limite nuevas fracturas. Por tanto, el desarrollo de los próximos pasos dependerá de la respuesta de los diferentes actores implicados en el conflicto y del respaldo que reciba el proceso propuesto tanto a nivel local como regional.