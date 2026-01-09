Agencias

Trump ordenó la liberación de dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', según Rusia

Guardar

Moscú, 9 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', capturado esta semana por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.

"En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del 'Marinera'", señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

Infobae

El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas

Infobae

La caza de ballenas empezó en Sudamérica hace 5.000 años, mucho antes de lo que se creía

Infobae

El legado de Gaudí se "reconstruye" en Tokio cien años después de su muerte

Infobae

Guterres lamenta la decisión de Trump de "retirar" a EEUU de decenas de entidades de la ONU

El máximo representante de Naciones Unidas expresó preocupación tras la reciente determinación estadounidense, resaltando que el cumplimiento de mandatos internacionales es obligatorio para todos sus miembros, en medio de la suspensión de aportes económicos a múltiples organismos multilaterales

Guterres lamenta la decisión de