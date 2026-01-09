Trump deja en manos de Xi cualquier acción de China sobre Taiwán: "Depende de él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado que cualquier acción de China sobre Taiwán depende íntegramente del presidente chino, Xi Jinping, si bien ha manifestado que una acción militar en la zona "no sería agradable".

En una entrevista concedida al diario estadounidense 'The New York Times', el dirigente estadounidense ha dejado en manos del líder chino posibles acciones contra la isla, "eso depende de él", ha dicho. "Él decide lo que quiere hacer, pero, le he dicho que no estaría contento si actúa, y no creo que lo haga. Espero que no", ha aseverado.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el ataque estadounidense contra Venezuela haya sentado un precedente de cara al futuro para países como China y Rusia, Trump ha argumentado que su visión "dista mucho" de la que tiene el presidente chino sobre Taiwán y ha vuelto a defender que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "suponía una gran amenaza" para Estados Unidos.

"Esta era una amenaza real. Ellos no tienen a gente entrando sin parar en China", ha insistido Trump, en alusión al supuesto envío de miembros de grupos criminales venezolanos a territorio estadounidense, tal y como viene asegurando. "Tampoco les entra droga. No tienen todo lo malo que nosotros teníamos. No tienes las cárceles de Taiwán abiertas para que toda esa gente se vaya a China", ha apuntado.

En este sentido, Trump ha descartado que Xi vaya a tomar medidas de este tipo mientras él "sea presidente", pero ha sugerido que esto "podría pasar con otra persona al cargo".

Trump ha asegurado recientemente que está al mando de Venezuela y que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que abrir la puerta a una transición democrática que, hasta el momento, ha preferido eludir. Así, ha rechazado de momento la posibilidad de convocar elecciones.

Mientras tanto, la Presidencia de Venezuela ha sido asumida en funciones por quien ostentaba la Vicepresidencia bajo Maduro, Delcy Rodríguez, quien, según Trump, ha estado cooperando con Washington. Además, el mandatario de Estados Unidos ha indicado que decidirá pronto si su Gobierno mantiene o retira las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.