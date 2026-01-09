Robles avisa de que "cualquier actuación" en Groenlandia sería "inaceptable" y pide a la UE "firmeza"

Durante una intervención realizada después de su visita a la Agrupación de Transporte n.º 1, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, declaró que España persistirá en denunciar las violaciones al derecho internacional, respaldar a Ucrania y colaborar en iniciativas dirigidas hacia una transición democrática en Venezuela. Además, Robles subrayó que considera "absolutamente reprobable y rechazable" la actuación de Vladimir Putin, según consignó Europa Press, en respuesta a preguntas sobre si la operación militar estadounidense en territorio venezolano podría servir como justificación para una posible invasión rusa en Ucrania.

De acuerdo con Europa Press, Margarita Robles emitió este viernes una advertencia directa a Estados Unidos: cualquier intervención en Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, sería "inaceptable" por contravenir las normas internacionales. La funcionaria también urgió a la Unión Europea a mostrar "firmeza" en la defensa del orden jurídico internacional tras las recientes tensiones provocadas por las acciones estadounidenses en diversos escenarios.

Europa Press detalló que las declaraciones de la ministra se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su intención de adquirir Groenlandia. La reacción oficial de España se suma al contexto generado por la operación militar estadounidense en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro, así como a la multiplicación de amenazas por parte del gobierno estadounidense hacia otros países soberanos, específicamente México, Cuba y Colombia.

En sus declaraciones, Robles destacó que Groenlandia no solo es parte fundamental de Dinamarca, sino que se encuentra bajo el amparo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por tal motivo, la ministra consideró "inconcebible" que un país integrante de la Alianza Atlántica realice acciones hostiles contra otro miembro, refiriéndose a la posibilidad de una intervención estadounidense en el territorio groenlandés. Según publicó Europa Press, Robles insistió en la necesidad de que la Unión Europea mantenga una postura decidida en defensa de los principios internacionales que rigen las relaciones entre Estados.

En línea con el compromiso de España respecto a la legalidad internacional, la ministra reiteró posturas ya expresadas en el discurso de la Pascua Militar. Robles afirmó que cualquier acción al margen del derecho internacional carece de legitimidad, sin importar el país responsable. Europa Press señaló que, aunque la pregunta giraba en torno a si las operaciones militares estadounidenses en Venezuela podrían compararse con la invasión rusa de Ucrania, la ministra evitó equiparar las dos situaciones y centró su respuesta en condenar las actuaciones atribuidas a Vladimir Putin.

Europa Press reportó además que Robles transmitió la importancia de que la comunidad internacional, encabezada por la Unión Europea y la OTAN, permanezca vigilante ante movimientos que supongan el quebrantamiento de tratados internacionales o el uso de la fuerza fuera de los cauces legalmente establecidos. Según la ministra, la respuesta de España se orientará en todo momento hacia el fortalecimiento de la legalidad internacional y el respaldo a países afectados por intervenciones que no cuenten con reconocimiento internacional.

El posicionamiento de la ministra de Defensa refleja el clima de preocupación en varias capitales europeas por los recientes desafíos a la arquitectura de seguridad global. De acuerdo con Europa Press, Robles enfatizó el respaldo de España a los tratados internacionales y la necesidad de actuar de modo coordinado y resuelto frente a intentos de alterar unilateralmente el statu quo de los territorios protegidos bajo pactos multilaterales, como Groenlandia. También aludió al deber de los estados europeos de reafirmar su determinación colectiva en la protección del derecho internacional, frente a presiones externas que puedan comprometer la estabilidad regional o el respeto por la soberanía nacional de terceros estados.

Las últimas acciones estadounidenses en escenarios internacionales han llevado a gobiernos aliados y opositores a pronunciarse sobre la importancia del multilateralismo y la legalidad en la resolución de conflictos. Europa Press remarcó que España, a través de la ministra Robles, ha ratificado su postura contraria a cualquier intento de intervención o medida coercitiva que no cuente con la autorización de instancias internacionales legítimamente constituidas.

Previo a estas declaraciones, la operación militar en Venezuela y las amenazas de intervención militar expresadas hacia México, Cuba y Colombia, han acentuado las diferencias entre los enfoques de política exterior dentro de la comunidad internacional. Robles remarcó ante los medios de comunicación, según el registro de Europa Press, que los principios universales que rigen el derecho internacional deben aplicarse sin excepciones, constituyéndose en la base para la convivencia pacífica entre estados.

La insistencia española en denunciar vulneraciones al derecho internacional y en solicitar respuestas conjuntas a nivel europeo se enmarca en el contexto de recientes tensiones diplomáticas, tanto en el hemisferio occidental como en el europeo, y revela el interés del gobierno de España por contribuir a la construcción de soluciones que respeten la legalidad, el diálogo y la cooperación internacional, tal como registró Europa Press.