Regresa a puerto sin hallar a niño español misión activada tras naufragio, en último día

Labuan Bajo (Indonesia), 9 ene (EFE).- Los barcos que han rastreado durante quince días las aguas del Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia, tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico con una familia española, regresaron este viernes al puerto sin encontrar al niño que queda desaparecido, en el que se prevé sea el último día del operativo.

"Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro", dijo a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecidos.

Las autoridades tienen previsto analizar los últimos datos de la misión y, en caso de decidir terminarla, organizar esta tarde una ceremonia en recuerdo de las víctimas en el puerto de Labuan Bajo, desde se han coordinado parte de los trabajos.

El menor sin localizar, de 10 años, viajaba en el barco junto a una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

En el caso de que las autoridades den por terminada la misión, los equipos de búsqueda indicaron que mantendrán un seguimiento adicional por si hay nuevas pistas u otra nave encuentra el cuerpo del menor.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Cuatro tripulantes y un guía también fueron rescatados.

La que se presupone es la última jornada del operativo llega después de que el jueves la Policía de Indonesia anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.

"Los investigadores evalúan si hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales", declaró en un comunicado el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental -donde se encuentra Komodo-, Henry Novika Chandra. EFE

(foto)(vídeo)