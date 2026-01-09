Agencias

Muere un hombre en un incendio registrado en Ciempozuelos

Un hombre de 56 años ha muerto poco después de ser rescatado por un incendio registrado en la madrugada de este viernes en una vivienda de la localidad de Ciempozuelos, ha informado a Europa Press Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los equipos médicos del SUMMA 112 han confirmado el fallecimiento tras realziarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos.

Poco antes, había sido rescatado por efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, si bien se encontraba inconsciente por inhalación de humo.

A su llegada al lugar del suceso, el fuego ya estaba muy extendido y afectaba a toda la vivienda, situada en la planta baja de una casa de dos alturas en la calle Estrellas de Ciempozuelos.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para extinguir las llamas, tras un aviso que ha llegado a la 1.00 de este viernes.

La Guardia Civil está investigando las causas del incidente.

