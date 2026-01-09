Meloni señala los beneficios del acuerdo con Mercosur y exhibe las garantías para los agricultores italianos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este viernes su confianza en que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur pueda traer "beneficios a muchas áreas", subrayando que las potenciales ventajas del mismo para la industria y las exportaciones del país transalpino no podían ser a costa de los agricultores italianos, para los que asegura haber conseguido resultados "muy importantes".

"Aprobamos el acuerdo del Mercosur, lo que significa que equilibramos nuestros intereses claramente divergentes entre la protección de los agricultores y el impulso proveniente del sistema industrial y, por supuesto, de otros sectores", ha indicado Meloni durante su tradicional rueda de prensa de comienzo de año, donde ha agradecido la "solidaridad" del conjunto del sistema económico del país hasta alcanzar un equilibrio sostenible.

"Por lo tanto, espero que el acuerdo pueda traer, como creo, beneficios a muchas áreas, y esperamos que para todos", ha celebrado.

En las casi tres horas de comparecencia ante los medios, la política italiana ha defendido que, si bien nunca ha tenido "ninguna objeción ideológica" respecto del acuerdo con Mercosur, había una cuestión de pragmatismo a la hora de abordar el exceso de regulación europeo y la apertura a acuerdos de libre comercio con áreas "que ni siquiera remotamente tienen ese tipo de hiperregulación".

"Estoy a favor de los acuerdos de libre comercio, pero también de la desregulación", ha afirmado Meloni, para quien "para ser libre, también debe ser justo", añadiendo que, mientras que el Gobierno italiano no tenía que decir nada sobre el potencial del acuerdo con Mercosur para el sistema industrial del país y su potencial para las exportaciones italianas, "no podíamos hacerlo a expensas de nuestros excelentes productos".

"Siempre hemos dicho que estamos en el acuerdo del Mercosur cuando hay suficientes garantías para nuestros agricultores", ha recordado al señalar que su Gobierno ha logrado algunos resultados para los agricultores italiano dentro del Acuerdo del Mercosur "que considero muy importantes", incluyendo un mecanismo de salvaguardia para productos sensibles, un fondo de compensación ante desequilibrios y un refuerzo significativo de los controles fitosanitarios de los productos entrantes.

Asimismo, a través de su perfil en X, el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha comentado que el acuerdo alcanzado por los países de la UE sobre Mercosur "es una buena noticia para Italia", destacando que el tratado de libre comercio entre los Veintisiete y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay "representa una gran oportunidad para todas nuestras empresas".

"Fue una negociación larga, pero gracias al trabajo de todo el sistema nacional, hemos garantizado la protección adecuada para nuestros agricultores, especialmente en lo que respecta a las normas de producción", ha subrayado.

REACCIÓN DE ALEMANIA.

De su lado, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que el acuerdo entre la UE y el Mercosur "es un hito en la política comercial europea" y una clara señal de la soberanía estratégica y capacidad de acción.

"Esto es positivo para Alemania y para Europa", ha celebrado el político alemán, aunque también ha lamentado que los 25 años de negociaciones necesarios "fueron demasiado tiempo", por lo que ha afirmado que la UE necesita avanzar con mayor rapidez.