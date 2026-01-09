Lula señala que el acuerdo UE-Mercosur es un "apoyo al comercio internacional" en pleno proteccionismo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la ratificación del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur representa un respaldo esencial al comercio internacional en una época en la que predominan políticas proteccionistas y enfoques unilaterales. Así lo comunicó a través de su cuenta en la plataforma 'X', donde destacó que el acuerdo impulsa el crecimiento económico de ambas regiones por medio de la cooperación y la integración comercial entre los bloques. Con esta noticia se oficializa la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, alcanzada por los Veintisiete Estados miembro este viernes, según reportó Europa Press.

Europa Press detalló que la aprobación se logró mediante una mayoría cualificada durante una reunión a nivel de embajadores en Bruselas. En este encuentro, la Unión Europea avaló la firma tanto del tratado de libre comercio como del acuerdo de asociación con los países del Mercosur, conformado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, junto con António Costa, presidente del Consejo Europeo, procederán próximamente a la firma oficial del acuerdo, un mes después de la primera fecha pactada.

El proceso de aprobación estuvo marcado por el debate, dado que algunos países como Francia y Hungría manifestaron su rechazo. No obstante, la decisión mayoritaria permitió avanzar con el tratado. Europa Press consignó que, durante la misma reunión, los Estados miembro también aprobaron formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre, las cuales buscan fortalecer la protección del sector agroalimentario europeo ante el aumento de la competencia que podría suponer la entrada en vigor del nuevo marco comercial.

Lula da Silva expresó su convencimiento sobre la trascendencia del acuerdo, al calificarlo como un “día histórico” para el multilateralismo. Refirió que representa una “victoria para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques”, de acuerdo con sus palabras reproducidas por Europa Press. El mandatario brasileño ha sido uno de los principales promotores del pacto comercial, insistiendo en su potencial para dinamizar la economía y generar oportunidades tanto para América Latina como para los estados europeos.

En su comunicado, el presidente de Brasil hizo hincapié en que el tratado llega en un momento de presión creciente hacia el proteccionismo en diferentes partes del mundo. Sostuvo que el acuerdo se convierte así en una señal de apoyo al comercio internacional, eje que “beneficiará a ambos bloques”, según reflejó Europa Press. Brasil, como motor económico del Mercosur, considera clave esta apertura para diversificar sus exportaciones e incrementar los flujos de inversión.

El acuerdo con el Mercosur ha sido objeto de negociaciones durante más de dos décadas. La ratificación por parte de los Veintisiete representa uno de los avances de mayor envergadura en la integración comercial entre América Latina y Europa. Las discusiones se han visto marcadas por preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la protección de sectores sensibles como el agroalimentario en Europa y la necesidad de garantizar reglas equilibradas para los intercambios comerciales. Europa Press precisó que la inclusión de salvaguardas negociadas en diciembre pretende responder a parte de estas inquietudes, en particular reforzando la defensa de los productores europeos.

Por otro lado, líderes tanto europeos como latinoamericanos han saludado la medida como un paso clave para profundizar la cooperación en ámbitos económicos, políticos y sociales. La estructura del tratado contempla la eliminación progresiva de barreras arancelarias y la creación de un marco regulatorio común para bienes, servicios e inversiones. Autoridades comunitarias esperan que esta iniciativa incentive el crecimiento del comercio bilateral y mejore la competitividad de las empresas de ambos lados del Atlántico.

La firma oficial del acuerdo estará protagonizada por Ursula von der Leyen y António Costa, representantes máximos de la Comisión y el Consejo Europeo, respectivamente. Estos eventos institucionales definirán el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Europa Press subrayó que la agenda para la entrada en vigor y la implementación de los compromisos adquiridos continuará su curso en los próximos meses, con la perspectiva de avanzar en los procesos de ratificación internos de cada Estado miembro y de los países sudamericanos socios en el bloque.

El tratado comercial, una vez en vigor, abrirá las puertas para que múltiples sectores productivos puedan acceder a nuevos mercados. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay verán ampliadas sus opciones de exportación, mientras que en la Unión Europea, industrias manufactureras y de servicios podrán explorar oportunidades de inversión y comercio en América del Sur. Europa Press indicó que, a pesar de las diferencias manifestadas durante la negociación, la tendencia en ambas regiones se orienta hacia una mayor interdependencia económica y colaboración.

Durante las etapas finales de negociación, la introducción de salvaguardas fue fundamental para satisfacer a los sectores más reticentes, en especial a los defensores de la protección al sector agroalimentario en el Viejo Continente. Los mecanismos de defensa comercial incluidos en el texto buscan equilibrar la apertura de mercado con la necesidad de evitar impactos perjudiciales sobre productores locales. Europa Press remarcó que esa fue una de las condiciones clave para que la mayoría de los Estados miembro diese su visto bueno, a pesar de la oposición de algunas delegaciones.

De manera particular, países como Francia han resaltado sus reservas debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y las normas de sostenibilidad ambiental. No obstante, las garantías introducidas durante las conversaciones previas permitieron que el consenso se inclinase hacia la aprobación mayoritaria. Europa Press enfatizó la importancia de este tipo de acuerdos para consolidar el papel de la Unión Europea como actor relevante en el comercio internacional, especialmente en un contexto donde otras potencias refuerzan medidas proteccionistas.

El movimiento se observa con atención en el entorno internacional, dado que redefine los vínculos económicos entre Europa y América Latina. Lula da Silva reiteró que representa un avance histórico en la cooperación global, distinguiéndose como una alternativa frente al cierre de mercados observado en diversas regiones. Según explicó Europa Press, el acuerdo refuerza el compromiso de ambos bloques hacia el libre comercio, la inclusión social y la protección de los intereses de los sectores más vulnerables mediante disposiciones específicas en el texto firmado.

De este modo, la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur implica la apertura de una nueva etapa en las relaciones birregionales, caracterizada por la apuesta mutua al intercambio comercial, la negociación multilateral y el fortalecimiento de los lazos económicos y políticos. La expectativa compartida por líderes y representantes de ambos bloques apunta a la obtención de beneficios concretos en materia de crecimiento, empleo y competitividad, de acuerdo con la información presentada por Europa Press.