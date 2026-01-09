Agencias

La casa familiar de David Bowie en Londres abrirá al público como museo a finales de 2027

Londres, 9 ene (EFE).- La casa familiar en la que se crió el cantante británico David Bowie, situada en el barrio de Bromley, al sur de Londres, abrirá sus puertas al público como museo a finales de 2027, según anunció este viernes Heritage of London Trust (HOLT), un fideicomiso de restauración de patrimonio londinense.

Esta organización benéfica ha adquirido el inmueble gracias a una "generosa donación", según indicó en su página web, y está planeando restaurarla con el aspecto que tenía en los años 60, cuando Bowie vivió allí, y abrirla al público con el nombre de 'Bowie´s House' a finales de 2027.

La noticia se hizo pública coincidiendo con el que hubiera sido el 79 cumpleaños del cantante, este pasado jueves; y el décimo aniversario de su fallecimiento, que se cumple este sábado.

La directora del Heritage of London Trust, Nicola Stacy, aseguró en un video promocional del proyecto que esta casa es, potencialmente, uno de los lugares más significativos de la historia de Londres durante el siglo XX.

"Va a ser un lugar de enorme interés internacional para todos los fanáticos de la música alrededor del mundo. Estamos muy emocionados por tener la oportunidad de preservarlo y de presentárselo al público en un futuro", añadió.

Ubicada en el número 4 de Plaistow Grove de Bromley, esta casa adosada vio crecer al artista británico entre los 8 y los 20 años, entre 1955 y 1967, y también vivió su despertar creativo y musical. De acuerdo con la web del proyecto, es el lugar en el que "David Jones se convirtió en David Bowie".

Con la llegada de 'Bowie´s House', el HOLT pretende convertir el inmueble en "un espacio vivo y creativo, en parte museo, en parte performance" y en un sitio de inspiración. EFE

