Jueza prevé iniciar en septiembre selección del jurado en el caso federal contra Mangione

Nueva York, 9 ene (EFE).- La selección del jurado para el juicio federal contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, podría empezar el 8 de septiembre, según adelantó este viernes la jueza encargada del caso, quien también evalúa una solicitud de la defensa para impedir que el gobierno solicite la pena capital.

Margaret Garnett dijo que fijará la fecha definitiva de inicio de la selección de jurado y juicio en la próxima audiencia del caso, el 30 de enero.

Ese día también emitirá su decisión sobre la desestimación de los cargos por posesión de armas de fuego y sobre si hubo acoso por parte de Mangione a Thompson.

Con respecto a la posible fecha en la que empezará el juicio, la jueza señaló que sería en "otoño o invierno", dependiendo de si se trata de un juicio capital.

Si no se contempla la pena de muerte, el proceso comenzaría a principios de octubre; de lo contrario, el juicio iniciaría a finales de 2026 o principios de enero de 2027.

Los fiscales han declarado que solicitarán la pena de muerte si Mangione es declarado culpable de acosar y asesinar a Thompson en una acera de la ciudad de Nueva York en 2024.

El acusado acudió a la audiencia de hoy vestido con el uniforme de color caqui del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde se encuentra detenido, y con esposas en los tobillos, pero no en las muñecas, por lo que pudo tomar notas durante la vista.

Como es habitual, muchas mujeres jóvenes acudieron a la corte de Nueva York este viernes para mostrar su apoyo al estadounidense de 27 años.

La mayoría iban vestidas de verde, color que se ha convertido en símbolo de apoyo a Mangione, al igual que Luigi, el personaje de Super Mario.

"Tenemos la sala llena hoy", dijo la jueza federal de distrito al comienzo de la audiencia.

"Es muy importante que se mantenga el decoro", recordó.

Durante la vista de hoy, la jueza dictaminó que la mochila del acusado de asesinar al director ejecutivo fue incautada legalmente por la policía cuando Mangione fue detenido en un McDonald's de Pensilvania cinco días después del tiroteo.

Mangione se ha declarado no culpable de los cargos federales y estatales de asesinato.

Por su parte, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ordenó al Departamento de Justicia que solicite la pena de muerte en el caso. EFE

