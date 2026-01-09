Agencias

Israel mata en Gaza a 13 palestinos, entre ellos cinco niños

(Actualiza con más detalles de los ataques)

Jerusalén, 9 ene (EFE).- Israel ha matado a al menos 13 palestinos en Gaza, incluidos 5 niños, en diversos ataques perpetrados desde el jueves por la mañana, según datos recopilados hoy de las morgues en la Franja por informadores gazaties y compartidos en una plataforma común.

Los ataques, que han causado "múltiples heridos", llegaron después de que Israel reportara ayer el lanzamiento de un proyectil desde la Franja, pero que cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, y lo calificara de violación del alto el fuego.

Hamás no ha reivindicado este lanzamiento.

"En respuesta al lanzamiento fallido realizado ayer (jueves) desde la zona de la ciudad de Gaza hacia el territorio del Estado de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet llevaron a cabo ataques selectivos contra terroristas e infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hamás en el sur y el norte de la Franja de Gaza", afirmaron en una declaración conjunta los portavoces de las FDI y del Shin Bet.

Los últimos ataques israelíes causaron 4 muertos (incluidos 3 niños) en el sur de la Franja tras usar un "dron suicida contra una tienda de campaña para desplazados en Al-Mawasi (Khan Younis)".

Además, entre el total de 13 muertos por el momento, también se registraron dos más (uno de ellos con tan solo 11 años) en el norte de Gaza y ciudad de Gaza, tras ataques contra el oeste del campamento de Jabalia y contra una de las escuelas que también alberga a desplazados en esta zona.

Según una fuente local consultada ayer por EFE, el suceso no tuvo que ver con el conflicto entre Israel y Hamás, sino que se trató de un proyectil con el que jugaban los niños. EFE

EFE

