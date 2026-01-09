Agencias

Gwyneth Paltrow dice que fue descartada de una película tras su divorcio de Chris Martin

Guardar

Redacción Internacional, 9 ene (EFE).- La actriz norteamericana Gwyneth Paltrow ha revelado que la descartaron del reparto de una película debido a la atención mediática que generó su divorcio del líder del grupo Coldplay, Chris Martin.

En una conversación con la actriz Amy Poehler en su podcast "Good Hang" de la que se hacen eco medios locales, Paltrow reveló que su separación de Martin en 2014, la afectó profesionalmente.

La famosa pareja acaparó titulares en todo el mundo al anunciar su intención de "separarse conscientemente" tras más de una década de matrimonio en la que tuvieron dos hijos.

"Somos padres, ante todo, de dos hijos increíblemente maravillosos, y pedimos que se respete su espacio y privacidad, y los nuestros, en estos momentos difíciles", declararon en un comunicado en aquel momento, recuerda la CNN.

"Siempre hemos llevado nuestra relación de forma privada, y esperamos que, al separarnos conscientemente y criar juntos, podamos continuar de la misma manera", agregaron.

Paltrow, de 53 años, le contó a Poehler que “se suponía que iba a hacer una película en un momento dado… y fue justo después de la separación consciente con Chris, y hubo muchas críticas duras en la prensa. Y creo que el distribuidor dijo: ‘Esto podría estar demasiado candente’”.

La actriz ganadora de un Oscar agregó con ironía que "fue genial, porque me estaba divorciando y luego me despidieron; fue increíble”, dijo, sin dar más detalles sobre la película.

La artista, nacida en Los Ángeles, se encuentra actualmente promocionando su papel en su nueva película "Marty Supreme", donde interpreta a una estrella de cine en decadencia que mantiene un romance con el protagonista de la película, interpretado por Timothée Chalamet. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Ejército israelí registró 279 intentos de suicidio en año y medio, según el Parlamento

Infobae

Sheinbaum pide "acelerar" la reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

Infobae

La Reina Letizia entrega los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo a Emma Tucker y Laurent Richard

Reconocen la labor ejemplar de periodistas que simbolizan la defensa de la libertad de expresión y los principios del oficio, resaltando historias de exilio, integridad y denuncia, en una ceremonia con amplia presencia institucional y homenaje a víctimas del periodismo

La Reina Letizia entrega los

La Academia de la Música de España celebrará la gala de la III edición de sus premios en Madrid el 26 de mayo

El plazo para presentar candidaturas a la próxima ceremonia se abre el 8 de enero de 2026, fecha desde la que se podrán postular propuestas siguiendo la tradición de reconocer figuras destacadas del panorama musical español

La Academia de la Música

El paquete Office 2021 perderá su soporte oficial el 13 de octubre

Microsoft confirmó que pronto dejarán de estar disponibles actualizaciones y asistencia para el popular software de productividad, lo que afectará a empresas y usuarios individuales en varias plataformas y aumentará el riesgo de brechas de seguridad en equipos sin parches

El paquete Office 2021 perderá