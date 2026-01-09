Guyana registra un aumento de más de 11 % en la cifra de homicidios en 2025

San Juan, 9 ene (EFE).- La Policía de Guyana (GPF, por sus siglas en inglés) informó este viernes de que el país registró 130 asesinatos en 2025, lo que representa un aumento de más del 11 % en la cifra de homicidios con respecto al año anterior.

Las estadísticas de las autoridades guyanesas muestran que hubo un incremento de 13 asesinatos en comparación con 2024, cuando se registraron 117 casos.

Por otro lado, la GPF celebró que se reportó un descenso en el número de robos, se cometieron cinco en 2025, frente a los 13 de 2024.

Asimismo, hubo menos robos a mano armada, 204 casos en 2025, frente a los 289 del año anterior.

La GPF también informó de que en 2025 se cometieron 29 casos de robo con violencia, 12 robos con agravantes y 23 hurtos a personas, datos que reflejan una disminución con respecto a 2024.

Las autoridades guyanesas registraron también un descenso del 12, 6 % en el número de violaciones denunciadas con 209 en 2025, frente a los 239 de 2024, lo que supone un descenso del 12,6 % con respecto a 2024.

En este contexto, la directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica del Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social de Guyana, Cona Husbands, informó en abril de 2025 de que el país suramericano registra más de 300 casos de agresión sexual al mes y que el 70 % de estas agresiones son contra menores de 18 años.

En cuanto a los robos con allanamiento de morada, se denunciaron 23 casos en 2025, frente a los 77 en el año previo.

La Policía guyanesa también informó de que en 2025 se han producido 227 casos de allanamiento de morada y hurto, lo que supone una reducción con respecto a 2024, cuando hubo 318 casos.

A pesar del aumento en el número de asesinatos, los delitos graves disminuyeron de 1.235 casos en 2024 a 920 casos en 2025, lo que representa una reducción del 25,5 %. EFE