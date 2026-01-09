Guatemala recibirá el trofeo de la Copa del Mundo en febrero como parte de su gira global

Ciudad de Guatemala, 9 ene (EFE).– El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegará a Guatemala en febrero como parte de su gira internacional previa al torneo de 2026, según confirmaron este viernes fuentes deportivas vinculadas a la organización del evento.

La icónica pieza será exhibida el 13 de febrero en las instalaciones del Parque de la Industria, en la capital guatemalteca. Esta visita sirve de preámbulo a la cita mundialista que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

Los asistentes podrán observar de cerca el galardón original, que inició su recorrido el 3 de enero en Riad (Arabia Saudí) y que visitará 30 naciones en un periodo de 150 días.

El tour también activará promociones especiales en el país a partir del 26 de enero. Estas iniciativas incluyen el sorteo de viajes para asistir al Mundial, así como el lanzamiento de artículos coleccionables y balones oficiales.

Con esta actividad, Guatemala se suma a la celebración global por el torneo deportivo más importante del planeta, que por primera vez en la historia tendrá tres países anfitriones y la participación de 48 equipos. EFE

(foto)(video)