España se congratula del sí de la UE al acuerdo de asociación con Mercosur

Madrid, 9 ene (EFE).- El rey Felipe VI y el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dieron este viernes una "enhorabuena" al respaldo de la Unión Europea (UE) al acuerdo de asociación con Mercosur.

En la clausura de la décima reunión anual de los embajadores españoles, celebrada en Madrid, Albares calificó de "extraordinaria noticia" el hecho de que "por fin la Unión Europea ha dicho sí a Mercosur", y recordó que la diplomacia española llevaba "impulsando y trabajando durante mucho tiempo" a favor de ese acuerdo, por lo que dijo estar "muy feliz".

Esta mañana, antes de conocerse el respaldo de la UE, el ministro había apuntado a EFE la necesidad de este pacto para que el bloque comunitario se fortalezca mediante la diversificación de sus aliados comerciales.

Albares añadió que "de una vez por todas" se tiene que firmar y completar este pacto comercial tras veinticinco años. "Es ya demasiada espera. (...) No hay más excusas. Tenemos que crear ese gran mercado, el mayor del planeta, y diversificar a nuestros aliados comerciales", recalcó.

El ministro hizo estas declaraciones a EFE dentro de una reflexión más amplia sobre la necesidad de que Europa se refuerce dentro del contexto internacional. Los europeos, recalcó, deben dar "un salto" hacia su soberanía.

Por eso apuntó la necesidad de "remover los últimos obstáculos del mercado interior" en la UE para garantizar que el "mayor dinamismo del comercio" se dé entre los países de Europa.

Durante la clausura de la conferencia de embajadores, el rey animó además a los diplomáticos a "desarrollar en todo su potencial el acuerdo con Mercosur", que "tan importante es para la Unión" y "desde luego" para España.

"Sin duda, hoy estamos de enhorabuena en ese sentido", agregó Felipe VI.

Este mismo viernes, en Bruselas, en una reunión de los embajadores permanentes ante la UE, los países de la Unión respaldaron con la mayoría cualificada requerida, la firma del acuerdo con Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento por la tarde. EFE

