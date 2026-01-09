El Real Madrid puede igualar la balanza en la cuarta final de Supercopa seguida contra el Barça

El dominio del FC Barcelona ante el Real Madrid en las finales recientes de la Supercopa de España fue especialmente notorio en la edición de 2025, cuando el conjunto dirigido por Hansi Flick consiguió un triunfo por 5-2 en el King Abdulaziz Sports City. Ese resultado resultó clave para impulsar al equipo hacia un triplete nacional en la temporada, que incluyó la conquista de la Liga y la Copa del Rey. Este antecedente añade un ingrediente adicional a la final que enfrenta nuevamente a los dos clubes en el King Abdullah de Yeda, instancia en la que el Real Madrid buscará equilibrar la estadística de enfrentamientos recientes y el Barcelona aspira a extender su ventaja. Según informó la fuente original, FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo en la cuarta final consecutiva entre ambos por la Supercopa de España desde que la Real Federación Española de Fútbol decidió disputar el torneo bajo un formato de final a cuatro en Arabia Saudí.

Desde la instauración de este modelo, la Supercopa reúne a los campeones y subcampeones de la Liga y la Copa del Rey, o, en caso de no existir, a los equipos mejor clasificados en la competición doméstica, lo que ha propiciado la reiterada presencia de los dos principales equipos españoles en la fase decisiva. Según consignó el medio, de las seis ediciones jugadas en suelo saudí hasta la fecha, en cuatro de ellas, incluyendo la actual, el duelo decisivo ha sido un Clásico, únicamente interrumpido por la edición de 2021, desplazada a Sevilla debido a la pandemia de COVID-19.

Las distintas finales en territorio árabe han resultado marcadas por partidos desequilibrados. Según detalló la fuente, en 2025, el FC Barcelona se impuso contundentemente al Real Madrid con un marcador de 5-2, en un partido donde los goles cayeron tras una remontada azulgrana a un tanto inicial de Kylian Mbappé. El encuentro, disputado en el King Abdulaziz Sports City, fue destacado por la participación de una afición culé minoritaria en las gradas y supuso un punto de inflexión para el equipo de Flick, cuyo proyecto terminó esa campaña con un pleno de títulos nacionales.

El antecedente inmediato de 2024 correspondió al Real Madrid, que venció al Barcelona por 4-1 en una final marcada por el protagonismo de Vinícius Júnior, autor de tres goles esa noche. Según reportó la fuente, el brasileño atraviesa en la actualidad una racha adversa de 19 partidos sin anotar, lo que ha generado críticas entre la afición madridista en el Santiago Bernabéu, una dinámica distinta a la que vivió en Arabia Saudí durante aquella final, pese a algunos signos de desaprobación tras la semifinal ante el Atlético de Madrid.

La secuencia de Clásicos en la Supercopa no ha mantenido la igualdad competitiva tradicional de estos enfrentamientos. Como recordó el medio, la campaña 2022/23 registró otro triunfo azulgrana en una final disputada en Arabia Saudí, con marcador de 3-1 y goles de Gavi, Lewandowski y Pedri, contribuyendo a consolidar una tendencia de victorias abultadas en las finales de la reciente etapa saudí de la competición.

Si bien las finales han centrado la atención mediática, los cruces entre los dos equipos no se han limitado únicamente a estas instancias. Según publicó la fuente, durante las semifinales de la edición 2021/22, también celebradas en Arabia Saudí, Real Madrid eliminó al Barcelona tras imponerse por 3-2, privando al club catalán de llegar nuevamente a la final del torneo.

La dinámica de la competición desde el cambio de formato ha favorecido la reiteración de enfrentamientos entre ambos clubes. Según el relato del medio, la actual edición representa la oportunidad para el Real Madrid de igualar la balanza de finales ganadas en territorio saudí, mientras que el conjunto blaugrana puede consolidar la ventaja reciente si obtiene una nueva victoria. Dentro de este ciclo de seis ediciones del renovado torneo, las finales entre los dos equipos se han convertido en la norma, dejando poco espacio para las sorpresas o apariciones de otros conjuntos en la disputa del primer título oficial del año.

El protagonismo de figuras como Vinícius Júnior y las transformaciones recientes en los entrenadores de ambos equipos han aportado contexto y argumentos adicionales a estos duelos. La influencia de Hansi Flick en la consolidación del proyecto blaugrana y las opiniones divididas en torno a la gestión de Xabi Alonso en el Real Madrid forman parte del cuadro de esta nueva final en el King Abdullah de Yeda, según reportó la fuente.