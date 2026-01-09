El Gobierno espera que la reforma de financiación entre en vigor en 2027 y mantendrá reuniones con cada CCAA

A la espera de concretar el calendario de implantación, el Gobierno central plantea que el nuevo sistema de financiación autonómica entre en vigor en 2025, según consignó el medio. La propuesta será sometida a discusión y posible consenso con las comunidades autónomas durante una serie de encuentros bilaterales, medida anunciada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa dedicada a explicar los detalles del proyecto. De acuerdo con la información publicada, el Ejecutivo prevé mantener reuniones técnicas individuales con cada gobierno regional antes de avanzar en la aprobación del modelo.

Según informó la fuente, el Ministerio de Hacienda iniciará el proceso con una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este miércoles 14 de enero. En esa instancia, la ministra Montero presentará los principales ejes del modelo de financiación autonómica a los representantes de los gobiernos autonómicos. Tras esta reunión, el Ejecutivo organizará encuentros bilaterales, centrados en aspectos técnicos, en los que los equipos autonómicos podrán sugerir modificaciones o señalar especificidades que consideren prioritarias para que se introduzcan en el conjunto del diseño normativo. “En estas reuniones bilaterales podremos mantener encuentros técnicos que permitan que las comunidades autónomas nos sugieran mejoras o beneficios que entiendan que se puedan incorporar al conjunto del modelo”, explicó la titular de Hacienda según reportó la fuente original.

El medio detalló también que Montero subrayó la diversidad de posiciones dentro de comunidades autónomas incluso dentro de un mismo partido, por lo que instó al Partido Popular a definir una postura conjunta sobre el asunto. La ministra expuso de forma clara que resulta conflictivo que líderes autonómicos populares presenten propuestas incompatibles entre sí, en referencia a Mañueco y Moreno Bonilla. Añadió que el diseño del sistema afectará notablemente a los territorios bajo su gestión, ya que el 70% de los recursos previstos para distribución se dirigirán a autonomías gobernadas por el Partido Popular.

De acuerdo con la información publicada, Montero consideró improbable que los principales grupos parlamentarios rechacen la reforma, en especial el Partido Popular, debido al reparto de fondos previsto. Sin embargo, la ministra dejó abierta la posibilidad de negociar el contenido del modelo si el Partido Popular planteara alternativas. “Si al Partido Popular no le gusta el sistema que plantea el Gobierno, desde el Ejecutivo estarían dispuestos a discutir la propuesta que ponga encima de la mesa”, precisó el medio citando a la ministra.

Además, la situación de Cataluña y de la formación Junts tuvo espacio en la comparecencia. Al respecto, Montero sostuvo que la propuesta del Ejecutivo permitiría avanzar en los objetivos de autogobierno y en el acceso a mayores recursos, demandas del grupo independentista. Según publicó la fuente, la ministra se refirió a la reclamación de Junts relativa al “cupo catalán” y señaló que los cambios propuestos abordan muchas de las aspiraciones expresadas desde esa formación.

Una vez concluidas las rondas de negociaciones con las comunidades autónomas, el Gobierno llevará la ley orgánica resultante a audiencia pública. De acuerdo con la información difundida, el proyecto se someterá posteriormente a una segunda aprobación en el Consejo de Ministros antes de su remisión al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo expresó su esperanza de que la norma cuente con el respaldo necesario en la Cámara Baja.