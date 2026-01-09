El Espanyol y el Burnley acuerdan la finalización de la cesión de Luca Koleosho

El RCD Espanyol ha anunciado este viernes el final de la cesión de Luca Koleosho, tras alcanzar un acuerdo con el Burnley FC y el propio futbolista para poner fin a su segunda etapa en el conjunto blanquiazul.

El extremo italiano nacido en Estados Unidos, formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol después de incorporarse al club poco antes de cumplir los 16 años, cierra así un ciclo que le llevó a destacar en edad juvenil, pasar por el filial y debutar con el primer equipo en mayo de 2022.

Al término de la temporada 2022/23 fue traspasado al Burnley, desde donde regresó cedido al club catalán en una operación que ahora queda resuelta de forma anticipada.

En el plano deportivo, su participación esta temporada con el Espanyol ha sido limitada, con cinco partidos disputados -tres en LaLiga EA Sports y dos en la Copa del Rey- para un total de 226 minutos, sin goles ni asistencias. En el global de sus apariciones con el primer equipo blanquiazul, el atacante ha sumado 11 encuentros oficiales, 303 minutos y un único gol.

Desde el Espanyol han agradecido públicamente la profesionalidad y el esfuerzo del jugador durante su etapa en el club, al tiempo que le han deseado suerte en su futuro personal y deportivo.

La operación se produce en un contexto societario marcado por la vinculación entre ambas entidades, ya que el actual propietario del Espanyol, el estadounidense Alan Pace, es también dueño del Burnley, aunque el fichaje del jugador por el club inglés se produjo en 2023, antes de su llegada al RCDE Stadium.

Koleosho continuará su carrera en el Paris FC, recién ascendido a la Ligue 1 y actualmente inmerso en la lucha por evitar el descenso, tras concretarse una nueva cesión al conjunto francés por parte del Burnley.