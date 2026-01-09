El español Saúl Ñíguez, campeón brasileño con Flamengo, fue operado en el talón en Madrid

Río de Janeiro, 9 ene (EFE).- El centrocampista español Saúl Ñíguez, flamante campeón brasileño y de la Copa Libertadores con el Flamengo, fue sometido este viernes en Madrid a una cirugía en el talón izquierdo que transcurrió sin complicaciones, informó el club carioca.

"La cirugía fue realizada por el médico neerlandés Niek van Dijk, una de las mayores referencias mundiales en este tipo de procedimiento, y transcurrió sin complicaciones", según un comunicado divulgado por el club más popular de Brasil.

De acuerdo con la nota, el médico del Flamengo, Fernando Sassaki, se comunicó tanto con el médico como con el centrocampista y recibió una respuesta positiva sobre la intervención.

El centrocampista, exjugador de Atlético de Madrid, Sevilla y Chelsea, permanecerá por ahora en España, en donde ya inició el proceso de recuperación, hasta que el médico responsable por la cirugía le autorice su regreso a Brasil.

Pese a que el conjunto de Río de Janeiro no informó el tiempo que será necesario para la recuperación, especialistas calculan que puede ser de tres meses, por lo que el español será baja en los primeros partidos del Campeonato Carioca, que comienza este fin de semana, y del Campeonato Brasileño, con inicio previsto para finales de enero.

También se perderá la Recopa Sudamericana, que enfrenta a Flamengo y Lanús, la Supercopa de Brasil, que el equipo carioca jugará contra el Corinthians.

Saúl se quejaba de dolores y de molestias en el talón desde hacía tres meses, pero los médicos del Flamengo solo decidieron operarlo a comienzos de este año.

Los médicos le diagnosticaron síndrome de Haglund, que es una protuberancia ósea en la parte posterior del hueso del talón que causa irritación y dolor.

El centrocampista español de 31 años está en las filas del conjunto rojinegro desde julio pasado y tiene contrato hasta 2028.

Pese a disputar la posición con grandes figuras como los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de La Cruz y el colombiano Jorge Carrascal, Saúl ha gozado de minutos en el equipo dirigido por el técnico Filipe Luís, su excompañero en el Atlético de Madrid.

En un semestre con el Flamengo disputó 24 partidos del Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, 15 de ellos como titular.

Hasta ahora no cuenta con ningún gol en el conjunto carioca y acumula dos asistencias. EFE