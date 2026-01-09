Agencias

Ecuador incauta 1,1 kilos de cocaína que estaban en paquetes que iban a EE.UU. y España

Guayaquil (Ecuador), 9 ene (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó 1,1 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban dentro de dos paquetes que iban a ser enviados por agencias de servicio de mensajería hacia Estados Unidos y España, informó este viernes la institución.

El hallazgo se produjo en el marco de dos operativos que se realizaron en empresas de Guayaquil y Quito. En el primer caso se encontraron 960 gramos de cocaína que estaban escondidos en un paquete que contenía una pieza metálica con forma de perno con tuerca.

Mientras que en el segundo, otros 227 gramos de cocaína estaban distribuidos en fundas plásticas ocultas en las paredes de un cartón que contenía alpargatas de colores.

"A través de esta operación la institución policial impidió que 11.870 dosis lleguen a potenciales consumidores en el exterior", señaló la Policía, que indicó que la droga tendría un valor de 34.475 dólares en el extranjero.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. EFE

