Detenidas 34 personas en España ligadas a una importante red nigeriana de ciberfraude

Madrid, 9 ene (EFE).- La Policía española, en colaboración con la policía de Baviera (Alemania) y el apoyo de Europol, ha detenido a 34 sospechosos de pertenecer a una banda vinculada a Black Axe, la red transnacional de origen nigeriano especializada en estafas y fraudes en internet en todo el mundo.

Según informaron este viernes las fuerzas españolas de seguridad, están acusados de organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de vehículos, y los cabecillas ya cumplen prisión provisional.

La mayoría de los arrestos fueron en la ciudad de Sevilla (28), además de tres en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona.

La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, permitió averiguar que la organización operaba principalmente mediante la estafa conocida como 'Man in the Middle'.

Consiste en interceptar comunicaciones entre empresas o entre un empleado y su empresa, suplantando la identidad de alguno de los interlocutores para obtener datos y modificar cuentas bancarias o solicitar transferencias sin que las víctimas lo detecten.

El modo más común de actuar era el Business Email Compromise, con el que se compromete la seguridad o se suplantan cuentas de correo electrónico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

Para ocultar el rastro del dinero, el entramado criminal hacía uso de una extensa red de intermediarios y testaferros, distribuidos por toda Europa, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Además, los agentes constataron la utilización de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros de la organización eludir, hasta el momento, las consecuencias jurídicas de su actividad criminal.

Las fuerzas policiales han acreditado que la organización criminal, con más de 15 años de actividad probada, habría defraudado seis millones de euros, de los que 3,2 millones corresponde a la trama desarticulada en esta operación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

