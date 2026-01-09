Argentina pagará millonario vencimiento de deuda con la ayuda de bancos internacionales

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- Argentina pagará este viernes un millonario vencimiento de bonos soberanos mediante fondos propios del Tesoro y parte de la financiación recientemente acordada con un grupo de bancos internacionales, confirmaron fuentes oficiales.

El compromiso de pago, por unos 4.300 millones de dólares, corresponde a intereses y cuota de capital de bonos soberanos, principalmente de los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), que en su mayoría están en manos de acreedores privados.

Según confirmaron fuentes oficiales, el pago se cancelará con fondos de la cuenta en dólares del Tesoro en el Banco Central argentino y con parte de los fondos de la operación de 'repo' o 'reporto' con bancos internacionales anunciada el pasado miércoles.

De acuerdo a consultores privados y firmas de gestión de carteras de inversión, el Tesoro posee unos 2.209 millones de dólares y unos 6,5 billones de pesos (equivalentes a unos 4.400 millones de dólares) en sus cuentas en el Banco Central.

En tanto, mediante la operación 'repo', seis bancos internacionales giraron en préstamo 3.000 millones de dólares al Banco Central argentino, que entregó como garantía a esas entidades bonos soberanos del país suramericano con vencimiento en 2035 y 2038.

La transacción se pactó con Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs a un plazo de 372 días y una tasa de interés equivalente al 7,4 % anual.

"En el día de hoy se efectuará el pago de bonos GD y AL. Si bien el pago nunca estuvo en duda por parte del mercado, los inversores venían siguiendo de cerca las cuentas del Tesoro en dólares, y del Banco Central, para evaluar cuál sería finalmente el mix de financiamiento. El 'repo' del Banco Central cubrió finalmente el bache, a una tasa menor a anteriores 'repos'", observó este viernes en un informe el economista jefe de la firma SBS, Juan Manuel Franco.

Los fondos del 'repo' que no se apliquen al pago de este viernes quedarán en las reservas internacionales del Banco Central y, eventualmente, podrán ser utilizados para futuros vencimientos de deuda.

Con dificultades para acumular reservas monetarias, en 2025 Argentina, debió sellar un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, obtuvo préstamos adicionales de otros organismos internacionales y hasta acudió a la asistencia financiera del Tesoro de los Estados Unidos en medio de severas tensiones en los mercados previas a las elecciones legislativas de octubre último. EFE