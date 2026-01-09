Agencias

Aplazado el patido entre Bulls y Heat en el United Center

Guardar

Chicago (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El partido de la NBA entre los Chicago Bulls y los Miami Heat programado este jueves para las 19.00 horas fue aplazado por un problema de condensación en la pista del United Center y se disputará en una fecha por comunicar.

Después de casi dos horas de espera, con los jugadores de ambos equipos dando vueltas entre los vestuarios y la pista, la NBA anunció en un comunicado el aplazamiento del encuentro.

El personal de mantenimiento del United Center trabajó para secar la pista durante más de una hora, pero la humedad permanecía en el parqué y no se daban las condiciones para competir.

Pese a que las temperaturas rozaran los 10 grados Celsius este jueves, muy por arriba del promedio de enero en Chicago, la fuerte lluvia y la humedad han causado problemas en la pista.

El United Center, el estadio más grande de la NBA, tiene su parqué de baloncesto colocado encima de la pista de hielo usadas por los Chicago Blackhawks en la NHL, la liga de hockey hielo de Estados Unidos.

Entre los famosos presentes en el pabellón para el partido de este jueves estaba A'Ja Wilson, estrella de Las Vegas Aces en la WNBA.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"

El principal movimiento por la separación total de Groenlandia solicita establecer contactos formales con Washington, instando a prescindir de la mediación danesa en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y demandas de mayor autonomía para la región insular

La oposición independentista de Groenlandia

La Romana se convierte en el primer destino accesible de la República Dominicana

El Caribe amplía su liderazgo turístico con el reconocimiento de la ciudad dominicana, impulsada por nuevas rutas directas desde Europa, cooperación entre sectores y cifras récord de visitantes internacionales, destacando el creciente interés de los viajeros españoles y europeos

La Romana se convierte en

(AMP) Planas ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

El titular de Agricultura español apunta que la ratificación del pacto entre la Unión Europea y Mercosur podría concretarse en breve, señalando su relevancia estratégica, mientras continúan las protestas del sector agroganadero ante posibles riesgos e incertidumbre

(AMP) Planas ve Mercosur como

Medio millón de filipinos acompañan al 'Nazareno Negro' al inicio de la procesión anual

Infobae

Las disidencias de 'Iván Mordisco' proponen una alianza con el ELN y otras paramilitares contra EEUU

Las disidencias de 'Iván Mordisco'