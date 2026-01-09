Agricultores mexicanos ven resultados “contundentes” en acciones contra gusano barrenador

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) destacó este viernes resultados “contundentes” del Gobierno mexicano para combatir el brote del gusano barrenador del ganado en el país, al lograr una reducción del 57 % de los casos activos entre el 10 de diciembre y el 7 de enero y pasar de 1.145 a 492 registros.

En un comunicado, el CNA reconoció la capacidad técnica y operativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ante la atención del gusano, una plaga de alto impacto sanitario y económico para el sector ganadero del país.

El CNA subrayó que más del 95 % de los casos se han mantenido contenidos en la región Sur-Sureste, sin afectaciones a las zonas exportadoras de ganado, clave para el comercio exterior mexicano.

Los casos detectados en otras entidades, añadió, han sido “aislados de inmediato” mediante la aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes.

De acuerdo con el Consejo, estos avances son resultado de una “estrategia integral que incluye controles de movilización, la aplicación de tratamientos sanitarios conforme a estándares internacionales, la capacitación de productores y una estrecha coordinación binacional”.

El organismo empresarial destacó también que los estados del norte del país han reforzado sus medidas sanitarias con el objetivo de proteger la frontera y garantizar la integridad del ganado destinado a exportación, en un contexto de alta sensibilidad para el intercambio comercial con Estados Unidos.

El CNA reconoció el trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, las organizaciones ganaderas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aunque consideró fundamental seguir fortaleciendo las acciones y respaldar a Senasica con mayores recursos humanos y económicos para sostener la estrategia.

Finalmente, expresó su confianza en que se concrete a la brevedad la habilitación de la planta de reproducción de moscas estériles, una herramienta clave para incrementar las liberaciones y avanzar “de manera decisiva” hacia la fase de erradicación del gusano barrenador, una de las plagas más graves para la ganadería en México.

Pese al pronunciamiento, según datos publicados por el Senasica y la Secretaría de Agricultura, México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13.217 a 13.335 registros.

Además, las cifras precisan que el incremento semanal se concentró en el sur-sureste del país, donde históricamente se han acumulado más reportes.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional. EFE