Agenda informativa multisoporte América para el viernes 9 de enero de 2026

VENEZUELA

- Venezuela anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias de la "agresión y del secuestro" del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense. (Foto) (Video)

- El Gobierno de Venezuela confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de EE.UU. al país suramericano, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington.

- Familiares de presos políticos pasaron la noche del jueves y la madrugada de este viernes a las afueras de una cárcel venezolana, a la espera de las excarcelaciones anunciadas de "un número importante de personas", una de las primeras acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU..(foto) (video)

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela.

- Donald Trump vuelve a elevar la tensión con México, después de que en una entrevista a la cadena Fox dijera que "vamos a empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, "que están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año", declaraciones hechas solo una semana después de su intervención en Venezuela.

- Las tensiones en Mineápolis siguen creciendo en el tercer día de protestas por la muerte de una estadounidense tras recibir varios tiros por parte de una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (foto) (video)

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dialogaron sobre la seguridad en el Ártico y su relevancia para la Alianza, tras las declaraciones de Washington sobre la posibilidad de hacerse con el control de Groenlandia por la fuerza.

- La tasa de desempleo en EE.UU. bajó dos décimas hasta el 4,4 % en diciembre de 2025, cuando se crearon 50.000 puestos de trabajo.

- Wall Street cierra una semana en la que el Dow Jones tocó máximos históricos, impulsado por la IA y las empresas de defensa, aunque luego registró una ligera corrección.

- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio. (foto) (video)

- La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde noviembre de 2000- la necesidad de traer de regreso anticipadamente una misión debido a la enfermedad de uno de sus astronautas.

- Los estrenos musicales llegan esta semana con un tema sorpresa de Daddy Yankee enfocado en la reflexión personal, en línea con la nueva etapa del cantante; un sencillo de 'trap' rítmico producido por J Castle, y una nueva versión del mítico 'Colgando en tus manos', reversionado por el mexicano Miguel Cornejo. (foto)

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que buscará "estrechar la comunicación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar "matando a 250.000 o 300.000 personas" en su país cada año. (Foto) (Vídeo)

- La producción de autos en México, la mayor industria del país, cayó un 0,9 % en 2024, mientras que la exportación se desplomó 2,7 % en el mismo periodo, rompiendo con una racha de tres años al alza tras la pandemia de covid-19 y ante las amenazas arancelarias de EE.UU..

- El Instituto Nacional de Estadística divulga la producción industrial de noviembre.

PARAGUAY

- El Gobierno de Paraguay confirmó que el próximo 17 de enero se firmará el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que el Consejo de la UE, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente por mayoría la firma del pacto comercial. (Foto) (video) (Audio)

ARGENTINA

- Argentina afronta el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares.

- Las familias de los presos políticos argentinos y venezolanos darán conferencia de prensa conjunta para ofrecer un balance sobre las liberaciones de los presos políticos en Venezuela. (video)

COLOMBIA

- Cristian Eiler Matías, alias Polo, uno de los principales hombres de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, alias Iván Mordisco, fue asesinado en una operación militar en el departamento del Amazonas (sur).

- Familias colombianas de ciudadanos detenidos en Venezuela esperan con expectación en la frontera la liberación de sus parientes, alentadas por la excarcelación ayer de cinco ciudadanos españoles detenidos en ese país. (foto)(video)

- Festival nocturno de la Feria de Manizales con novillos de Ernesto Gutiérrez y Juan Bernardo Caicedo para César Rincón, Alejandro Talavante y Roca Rey. (foto)

BRASIL

- El Gobierno divulga la tasa de inflación en diciembre y en el acumulado de 2025.

PERÚ

- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025). (foto) (video)

- El candidato a la Presidencia de Perú Martín Vizcarra, hermano del expresidente peruano Martín Vizcarra, presenta a sus candidatos al Parlamento mientras pelea para seguir en la carrera presidencial y reivindicar el honor de su hermano, condenado a prisión por corrupción en una sentencia que califican de injusta y arbitraria. (foto) (video)

- El presidente interino de Perú, José Jerí, declara el estado de emergencia en la ciudad de Pisco para enfrentar la criminalidad en esa jurisdicción, una medida similar a la tomada desde octubre en Lima y la vecina ciudad portuaria de Callao. (foto)

PANAMÁ

- Entrevista con el fotoperiodista español Gervasio Sánchez que ha cubierto decenas de guerras y sus consecuencias durante los últimos 40 años. (foto) (video)

HONDURAS

- Diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobaron una iniciativa del presidente del Parlamento, Luis Redondo, para que se realice un nuevo escrutinio del 100 % de las actas de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025. (foto) (video)

LATINOAMÉRICA

- El salario mínimo en Latinoamérica inició 2026 con un promedio regional cercano a los 400 dólares mensuales, con ajustes heterogéneos, disparidades entre las economías, tensiones fiscales y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida y la alta informalidad laboral. (foto) (infografía)

DEPORTES

Venezuela.- En los doce años y nueve meses del Gobierno de Nicolás Maduro el deporte no ha sido inmune a la grave crisis social, económica y política que ha vivido el país suramericano. (foto)

Venezuela.-Competencia de ciclismo: Vuelta al Táchira 2026.

Uruguay.- Previa de la Serie Río de la Plata, que desde el sábado y hasta el 26 de enero tendrá 22 amistosos de pretemporada, de los que participarán equipos locales y de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. (infografía)

Uruguay.- Las leyendas de Uruguay y Argentina se enfrentan en la ciudad de Punta del Este en un encuentro amistoso de fútbol playa que contará con la presencia de Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi. (foto)

Paraguay.- Entrevista con el futbolista paraguayo Miguel Almirón. (foto)

República Dominicana.- Los Leones del Escogido reciben a los Gigantes del Cibao y los Toros del Este a las Águilas Cibaeñas en la continuación de la semifinal del torneo profesional de béisbol dominicano. (foto). EFE

