Aeropuerto de Punta Cana marca un hito histórico y cierra 2025 con récord consecutivo de vuelos y pasajeros

PUNTA CANA, República Dominicana, 9 de enero de 2026

PUNTA CANA, República Dominicana, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) cerró el 2025 consolidando su liderazgo como principal puerta de entrada aérea de la República Dominicana y uno de los aeropuertos líderes en tráfico y operaciones del Caribe, al registrar un crecimiento sostenido y alcanzar múltiples récords históricos de operaciones y flujo de pasajeros en un mismo mes, reflejo de una estrategia integral de conectividad, calidad de servicio e infraestructura.

Durante diciembre de 2025, el PUJ logró tres récords semanales consecutivos de vuelos, alcanzando 812, 896 y finalmente 900 vuelos semanales, una marca sin precedentes que evidencia la robustez de su capacidad operativa en temporada alta. Este comportamiento fue acompañado por un incremento interanual de un 11.5 % en el flujo de pasajeros durante diciembre, al pasar de 975,450 pasajeros en diciembre de 2024 a 1,087,621 en diciembre de 2025. Asimismo, la operación aérea del mes evidenció un desempeño récord, con un crecimiento de un 12.8 % en el total de vuelos, al pasar de 3,062 operaciones en diciembre de 2024 a 3,453 en diciembre de 2025, consolidando la capacidad operativa del PUJ en temporada alta.

El cierre de 2025 confirma la tendencia ascendente del PUJ, al movilizar más de 11 millones de pasajeros en el año, representando un aumento de un 9.9 % respecto a 2024, mientras que, las operaciones aéreas crecieron un 15.6 %, alcanzando 35,092 vuelos. Este desempeño responde, entre otros factores, a la apertura de nuevas rutas estratégicas con mercados clave como Francia, México, Estados Unidos, Colombia y el Caribe Oriental, así como a la expansión de aerolíneas internacionales que continúan apostando por Punta Cana como hub turístico regional.

El crecimiento operacional del PUJ estuvo respaldado por importantes reconocimientos internacionales, como la acreditación Nivel 3 en Experiencia del Cliente otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), las 4 estrellas de Skytrax, el reconocimiento al VIP Lounge por Priority Pass y la recertificación en las normas ISO 9001 e ISO 14001, además de avances en infraestructura, como la expansión del parqueo de la Terminal B y la inauguración del Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), primer parque logístico que opera dentro de un aeropuerto en la región.

Estos resultados reafirman al Aeropuerto de Punta Cana como uno de los aeropuertos con mayor tráfico internacional del Caribe y América Latina, y reflejan el impacto positivo de un ecosistema turístico fortalecido por nuevas aperturas hoteleras, alianzas estratégicas y una visión orientada a ofrecer una experiencia de viaje segura, eficiente y memorable, consolidando su rol como motor clave del desarrollo económico y turístico del país.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe, conectando 81 aeropuertos internacionales en 26 países y movilizando alrededor de ocho millones de pasajeros al año.Cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. Asimismo, dispone de un Centro de Reciclaje e Incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

El aeropuerto ha sido reconocido durante ocho años consecutivos (2015–2023) como el "Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región" en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica, por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Asimismo, cuenta con la certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y con la certificación de 4 estrellas SKYTRAX, organismo internacional que evalúa y clasifica aeropuertos a nivel mundial en función de la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero. De igual manera, ha alcanzado el Nivel 3 de Huella de Carbono y ha recibido en dos ocasiones la certificación de "Mejores Medidas de Higiene por Región", otorgada por ACI, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero.

