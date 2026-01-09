78-73. El Baskonia se impone a la intensidad del Asvel

Vitoria, 9 ene (EFE).- Kosner Baskonia se impuso este viernes a la intensidad del Asvel Villerbaunne por 78-73, en un partido que se jugó a menos revoluciones de lo habitual y que sirvió para que los azulgranas recuperaran la sonrisa en la Euroliga.

El conjunto francés, que reaccionó tras el descanso, continúa sin ganar lejos de su feudo, pero dio la cara en el Buesa Arena en un choque que se cerró en la recta final.

Tim Luwawu-Cabarrot fue el más destacado del equipo con 21 puntos, aunque Markquis Nowell apareció en un epílogo complicado para allanar el partido a los baskonistas, que sufrieron ante el físico francés.

Los locales comenzaron con velocidad en su juego y anotando con comodidad, pero descuidando las continuaciones de Bastien Vautier, que se aprovechó del desorden defensivo azulgrana para sumar de manera consecutiva y mantener a su equipo con seis puntos consecutivos, 12-6.

Cuando se vieron doblados en el marcador, las visitantes intentaron cambiar el ritmo del Baskonia, con un quinteto más físico y una mayor presión defensiva, pero apareció Tim Luwawu-Cabarrot para amortiguar la anotación visitante liderada por Paul Eboua, que dejó el marcador en un 24-19, tras el primer asalto.

El arranque del segundo cuarto estuvo marcado por la lesión de Glynn Watson, una de las referencias de los franceses, pero se quedó en un susto. Los baskonistas castigaron los cambios defensivos de Asvel y abrieron la primera brecha, aunque los franceses se agarraron al partido con buenas defensas consecutivas.

El desacierto en el triple evitó una distancia mayor a favor de los locales que se fueron por delante a vestuarios, 44-35.

Thomas Heurtel comenzó a tomar confianza tras el descanso y el Asvel endosó un parcial de 4-16 para darle la vuelta al marcador ante un Baskonia que saltó más frío a la cancha y sin la chispa necesaria.

Los tiros libres permitieron reaccionar a los de Paolo Galbiati, que mejoraron su actividad defensiva a pesar de anotar sólo dos tiros de campo en un tercer asalto que acabó con los visitantes por delante, 58-59.

Trent Forrest y Tim Luwawu-Cabarrot despertaron el epílogo de un partido que iba al ritmo de Asvel pero que cambió con la calidad de los dos baskonistas, que volvieron a poner tierra de por medio con el Asvel.

Un 0-5 para Asvel volvió a empatar el choque cinco minutos del final, pero los locales volvieron a reaccionar, con protagonismo para Markquis Nowell tras varios errores consecutivos de los dos equipos.

Markquis Nowell fue protagonista en los dos lados de la cancha en la recta final del duelo y Eugene Omoruyi puso el broche a un partido marcado por los fallos de los franceses en los momentos calientes del partido, que se cerró con un 78-73.

- Ficha técnica:

78 - Kosner Baskonia (24+20+14+20): Simmons (10), Joksimovic (2), Radzevicius (4), Kurucs (2) y Diop (3) -cinco inicial-, Diakité (9), Nowell (4), Luwawu-Cabarrot (21), Forrest (11), Spagnolo (2), Frisch (3) y Omoruyi (7).

73 - Asvel (19+16+24+14): Heurtel (9), Harrison (11), Seljaas (2), Lighty (-) y Vautier (14) -cinco inicial-, Edwin Jackson (4), Watson (11), Eboua (12), Ndiaye (10) y Traore (-).

Árbitros: Olegs Latisevs (Letonia), Milan Nedovic (Eslovenia), Dragan Porobic (Bosnia y Herzegovina). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 21 de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 7.836 espectadores. EFE

jd/cmm

(foto)