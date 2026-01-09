Agencias

1-2. Real Sociedad gana a Getafe en el 96 del partido que abre 19ª jornada en España

Getafe (España), 9 ene (EFE).- La Real Sociedad ganó 1-2 al Getafe con un tanto en la primera parte de Brais Méndez y con otro de Fernando Aramburu en el minuto 96, que contestó al de Juanmi Jiménez en el 90.

La Real Sociedad se adelantó en el partido por medio de Brais Méndez, que batió a Soria con un zurdazo en el minuto 36. Después desperdició dos mano a mano de Oyarzabal ante Soria y Juanmi empató en el minuto 90 para el Getafe.

Cuando parecía que el partido iba a terminar con la igualdad, Aramburu remató un córner a la red para dar tres puntos a la Real Sociedad, que igualó al Getafe en la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y se colocó décimo a falta de la disputa del resto de la jornada.

El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club adelantaron sus partidos de esta jornada por la disputa en Yeda (Arabia Saudí) de la Supercopa de España, cuya final jugarán este domingo azulgranas y merengues. EFE

