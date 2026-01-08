Viernes 9 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Madrid, 8 ene (EFE).-

Martigny (Suiza).- Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos.

Bruselas.- Concentración organizada frente a las sedes del Consejo y la Comisión europeos en Bruselas por la oposición iraní en el exilio, en apoyo a las protestas que están teniendo lugar en Irán por la inflación disparada y el empeoramiento de la situación económica en el país.

Leópolis (Ucrania).- Millones de ucranianos siguen sin un acceso estable a la red eléctrica mientras continúan los ataques rusos contra el sistema energético, entre fuertes nevadas y heladas récord.

Tarabin.- Las comunidades beduinas del desierto del Néguev (sur de Israel) sufren desde hace semanas la embestida de las autoridades israelíes, en una operación que dice perseguir el tráfico de armas desde Egipto, pero que para los habitantes locales tiene un objetivo muy claro: "Vaciar nuestra tierra de quienes no sean judíos o no crean en el sionismo radical".

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate indonesios llevan a cabo la última jornada de búsqueda del menor español de 10 años cuyo barco naufragó en aguas de Komodo junto a su familia.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofrece una rueda de prensa para hacer balance de su gestión en 2025.

Londres.- El sábado se cumple el décimo aniversario de la muerte de David Bowie, el icónico músico y compositor británico que tuvo un fuerte impacto en el rock y la cultura popular durante décadas.

Damasco/Beirut.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitan hoy Siria y el Líbano, donde se reunirán con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y de Líbano, Joseph Aoun.

Beirut.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, continúa su viaje en el Líbano, país con el que se había deteriorado las relaciones por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, al que Beirut busca desarmar.

Dakar.- Los aficionados siguen en Dakar el partido entre la selección de Mali y la de Senegal que se enfrentan en Tánger este viernes en uno de los primeros duelos de cuartos final de la Copa de África de Naciones.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,7 % interanual. (Foto) (Vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para su tradicional discurso de año nuevo.

Nueva York.- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio en 2026.

Lima.- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Ciudad de Panamá.- El fotoperiodista español Gervasio Sánchez ha cubierto decenas de guerras y sus consecuencias durante los últimos 40 años, y haberse centrado en buscar a las "víctimas reales" del conflicto, como mutilados o desaparecidos, volviendo a ellas durante décadas en sucesivos viajes a Centroamérica, África o los Balcanes, le ha permitido encontrar un objetivo a lo que hacía y no terminar con "una depresión de caballo".

