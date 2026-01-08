Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de venezolanos y extranjeros

Durante su declaración pública, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, expresó su agradecimiento a distintas figuras internacionales, entre ellos el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y representantes de las autoridades de Catar, quienes, según sus palabras, han acompañado los esfuerzos de reconciliación en el país. En este contexto, Rodríguez comunicó una medida inesperada del gobierno: la liberación inmediata de un "número importante" de personas privadas de libertad, tanto venezolanos como extranjeros, en un proceso de excarcelación que se desarrolla en tiempo real. De acuerdo con el medio que reportó el acontecimiento, el dirigente explicó que este acto busca reforzar la estabilidad institucional y la convivencia pacífica tras los recientes episodios que sacudieron el panorama político nacional.

Según detalló el medio, el presidente del Parlamento venezolano realizó el anuncio durante una rueda de prensa, señalando que el número de beneficiados por la medida todavía no se ha confirmado. Durante el encuentro con los medios, Rodríguez calificó esta medida como un “gesto unilateral” por parte del gobierno venezolano, con el objetivo de avanzar hacia la paz y la reconciliación del país, independientemente de posiciones ideológicas o religiosas. Además, resaltó que el proceso de excarcelación involucra a ciudadanos de distintas nacionalidades, subrayando la amplitud del alcance de la decisión.

Rodríguez aseguró que la iniciativa se presenta como una confirmación de la “decisión inquebrantable de consolidar la paz” dentro del territorio venezolano y de mantener la convivencia pacífica. “Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, afirmó Rodríguez, según consignó la fuente. El funcionario también dedicó palabras para expresar su reconocimiento a quienes, según él, han apoyado de manera constante la defensa de derechos fundamentales como la autodeterminación, la independencia y la paz.

La fuente subrayó que este anuncio oficial se produce poco después del ataque dirigido por la Administración de Donald Trump contra Venezuela, una acción que dejó aproximadamente cien muertos y resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Tras estos hechos, Delcy Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta, asumió la presidencia de manera interina, informó el medio.

Durante su intervención, Jorge Rodríguez reconoció de forma destacada el papel de José Luis Rodríguez Zapatero durante la última década, señalando que el exmandatario español “viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional”. Agradeció también la participación y apoyo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como la intervención de autoridades qataríes en los procesos orientados a fortalecer los espacios de encuentro y entendimiento en Venezuela.

En el plano interno, Rodríguez manifestó gratitud hacia las distintas instituciones estatales del país. Señaló que estos organismos respondieron favorablemente y de manera inmediata a la convocatoria efectuada por el gobierno encabezado de forma interina por Delcy Rodríguez. La fuente reportó que para el presidente de la Asamblea Nacional, la colaboración institucional resulta clave para avanzar hacia la continuidad de una “vida plena” y la consolidación del proceso de reconciliación nacional.

El medio remarcó que Rodríguez no brindó detalles específicos acerca del número preciso de liberados, ni sus identidades. Sin embargo, enfatizó la naturaleza inclusiva del proceso, que abarca tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros. La medida, según su explicación, se presenta como un símbolo de voluntad política para superar divisiones recientes que impactaron en el liderazgo político y la institucionalidad del país.

La noticia divulgada agrega que el proceso de excarcelación, enmarcado en el contexto posterior a la crisis por la captura del presidente Maduro, se interpreta desde el gobierno como un paso hacia la búsqueda de estabilidad y legítima gobernabilidad. La fuente ilustró que la coyuntura nacional se caracteriza por una transición de poder en la que Delcy Rodríguez actúa como presidenta encargada, mientras sectores del oficialismo y de la comunidad internacional observan las medidas adoptadas en medio del intento de restaurar el equilibrio tras la ofensiva de Trump.

De acuerdo con la cobertura del medio, la declaración de Jorge Rodríguez cerró reiterando el llamado a mantener “la vida pacífica, la autodeterminación y la independencia” como valores centrales para la sociedad venezolana. El presidente del Parlamento señaló que considera indispensable la cooperación, tanto de los actores nacionales como de los internacionales, en el proceso de reencuentro social, asegurando que gestos como la excarcelación masiva fortalecen el camino hacia la paz, restableciendo condiciones para la convivencia y la continuidad institucional tras los hechos recientes.