Un proyectil lanzado desde Gaza cae a unos cientos de metros dentro de territorio gazatí

Jerusalén/Gaza, 8 ene (EFE).- Un proyectil lanzado desde la Franja de Gaza cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, en un incidente que el Ejército israelí calificó como un intento de ataque a Israel, mientras que una fuente local indicó a EFE que se trataba de unos niños que manipulaban un cohete sin explotar.

"Un proyectil fallido fue lanzado desde la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel", afirmó este jueves el Ejército israelí en un comunicado, asegurando que el cohete salió de una zona de la ciudad de Gaza (norte) e impactó en la Franja cerca de un hospital, que no detalló.

El Ejército añadió que poco después atacó "con precisión en el punto de lanzamiento" y condenó "enérgicamente cualquier intento de organizaciones terroristas de perpetrar ataques contra sus tropas y el Estado de Israel".

Según una fuente local consultada por EFE, el incidente no tuvo que ver con el conflicto entre Israel y Hamás, sino que se trató de un proyectil lanzado por unos niños que jugaban con un artefacto sin explotar.

Ninguna milicia palestina se ha atribuido el lanzamiento por el momento. EFE

