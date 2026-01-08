Agencias

Trump prevé anunciar la Junta de Paz de Gaza la próxima semana, según Axios

Guardar

Jerusalén, 8 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, prevé anunciar formalmente la próxima semana la creación de la Junta de Paz de Gaza, organismo con líderes internacionales que coordinará la reconstrucción del enclave palestino tras la guerra, informó hoy el medio digital estadounidense Axios.

La primera reunión de esta junta se realizaría en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), previsto del 19 al 23 de enero, detalla la información citando a funcionarios de la Administración Trump.

Hace un mes, el mandatario estadounidense ya indicó que la Junta de Paz debía comenzar a funcionar a principios de 2026 y que "todos los grandes países" querían formar parte de un mecanismo integrado por "presidentes, primeros ministros y reyes".

La creación de esta junta figura en el plan de paz de 20 puntos impulsado por Trump para Gaza, por el cual entró en vigor el pasado 10 de octubre un frágil alto el fuego que Israel sigue violando casi a diario abriendo fuego contra gazatíes, y en el que también se incluye incorporar una fuerza internacional de estabilización o la constitución de una autoridad transicional en Gaza.

Dentro de la primera fase del acuerdo de paz se contemplaba, además del cese de hostilidades, la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos a manos de Hamás -de los cuales queda un cuerpo por entregar-, la retirada progresiva de tropas israelíes y la autorización de entrada de más asistencia humanitaria a la Franja, entre otras cuestiones.

Desde que está en vigor el alto el fuego, el grupo islamista palestino lleva entregando los restos de cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

El Gobierno israelí, sin embargo, ha reprochado a Hamás que haya prolongado esta entrega de cuerpos para evitar las negociaciones de la segunda fase en las que, entre otros apartados clave, se debe abordar el desarme de sus milicias afines.

Según The Times of Israel (TOI), la Administración Trump comunicó la semana pasada a la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su compromiso tanto con el regreso del cuerpo del último rehén israelí fallecido como con el desarme de Hamás, pero que no está dispuesta a condicionar el inicio de la segunda fase de su plan de paz para Gaza a ninguno de los dos.

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Egipto, Catar y Turquía como mediadores, quienes han confirmado a Washington que Hamás aceptará un plan de desarme gradual que comenzaría con la entrega de su armamento pesado, de acuerdo a fuentes diplomáticas de TOI. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Irán acusa a EE.UU. incitar a la violencia con su apoyo a las protestas

Infobae

Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1,3 billones de euros en 2027

Donald Trump plantea subir el presupuesto de defensa un 50 por ciento para alcanzar cifras récord en dos años y sostiene que los ingresos por aranceles permitirán financiar el incremento, garantizar la seguridad nacional y repartir beneficios económicos

Infobae

El barril de petróleo Brent supera los 60 dólares tras subir un 0,50% antes de la apertura de las Bolsas

Estados Unidos avanza en acuerdos con Venezuela para adquirir crudo, mientras PDVSA confirma negociaciones bajo criterios de transparencia y beneficio mutuo entre ambos países, en un contexto de tensiones por el control de exportaciones y sanciones internacionales

El barril de petróleo Brent

Georgia apoya retirada de EE.UU. de 66 organizaciones, incluyendo Comisión de Venecia

Infobae

Europa hace equilibrismos para anclar a EEUU a la seguridad de Ucrania mientras repele amenazas a Groenlandia

Mientras Washington intensifica presiones sobre la isla danesa, países europeos exigen compromisos firmes de seguridad para Kiev y discuten planes de protección conjunta, tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela y crecientes tensiones por las ambiciones árticas de Trump

Europa hace equilibrismos para anclar