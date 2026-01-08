Agencias

TI alerta de "retrocesos preocupantes" en la lucha contra la corrupción en Panamá

Guardar

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) alertó este jueves de "retrocesos preocupantes" en la lucha contra la corrupción en Panamá, que vinculó "a la falta de voluntad política y coordinación institucional para avanzar hacia un país más íntegro y justo".

El "claro retroceso en los esfuerzos nacionales por combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad del país" quedó evidenciado esta semana, cuando el Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino "concedió rebajas de pena a personas condenadas por delitos de corrupción y estafa".

Esta decisión de indultar a condenados por corrupción envía "un mensaje equivocado en un momento en el que la ciudadanía exige sanciones ejemplares y coherencia con el discurso de transparencia".

"Simultáneamente, el intento por reactivar en la Asamblea Nacional (Parlamento) dos proyectos de ley propuestos por el Ministerio Público para reforzar el marco legal anticorrupción fracasó en el pleno legislativo. La negativa a discutir estas iniciativas impide actualizar las herramientas necesarias para prevenir y sancionar conductas ilícitas en la función pública", dijo el capítulo panameño de la ONG global.

Esta semana también se suspendió en el Parlamento unicameral el debate sobre las reformas al reglamento interno del Legislativo, "una pieza clave para garantizar transparencia en la gestión parlamentaria y prevenir prácticas clientelares que debilitan la confianza ciudadana".

"Estos hechos reflejan la falta de voluntad política y coordinación institucional para avanzar hacia un país más íntegro y justo. La lucha contra la corrupción demanda decisiones firmes, coherentes y un compromiso genuino del Estado en su conjunto", afirmó la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de TI en Panamá.

La corrupción se ha ubicado en los últimos años como una de las mayores preocupaciones de los panameños, según las encuestas. El país centroamericano bajó dos posiciones y se ubicó en la posición 33 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de TI, en el que 0 es el más corrupto y 100 el más transparente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

La vicepresidenta europea, Teresa Ribera, lamenta el alejamiento estadounidense de organismos climáticos, señalando que valores como la cooperación y la justicia se ven relegados, mientras Washington justifica la medida por intereses nacionales y desconfianza hacia agendas multilaterales

Ribera critica la salida de

Vox apoya las protestas de agricultores y pide comparecer a Ordeig: "Es un auténtico traidor"

Tras criticar el pacto entre la UE y Mercosur, el portavoz Joan Garriga exige la presencia de Òscar Ordeig en el Parlament, acusa públicamente al Govern de abandonar al campo catalán y llama a frenar políticas impulsadas por Bruselas

Vox apoya las protestas de

Concluye sin resultado la jornada de búsqueda del niño español tras el naufragio en Indonesia

Infobae

La filial de aviación de Dassault eleva casi un 8% su previsión de ventas para 2025, hasta 7.000 millones

El fabricante francés, tras entregar más aviones militares y civiles en 2025 en comparación con el año anterior y sumar nuevos encargos, estima ahora un crecimiento significativo de su cifra de negocio para el próximo ejercicio

La filial de aviación de

Alianza Verde critica la "dejadez" en materia ambiental del Gobierno: "Hay una complacencia absoluta"

El partido ecologista denuncia falta de respuesta ante el incremento de emisiones de CO2 en España y exige a las autoridades actuar con mayor determinación y rapidez para frenar el deterioro ambiental, advirtiendo sobre los riesgos de mantener políticas insuficientes

Alianza Verde critica la "dejadez"