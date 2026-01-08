TI alerta de "retrocesos preocupantes" en la lucha contra la corrupción en Panamá

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) alertó este jueves de "retrocesos preocupantes" en la lucha contra la corrupción en Panamá, que vinculó "a la falta de voluntad política y coordinación institucional para avanzar hacia un país más íntegro y justo".

El "claro retroceso en los esfuerzos nacionales por combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad del país" quedó evidenciado esta semana, cuando el Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino "concedió rebajas de pena a personas condenadas por delitos de corrupción y estafa".

Esta decisión de indultar a condenados por corrupción envía "un mensaje equivocado en un momento en el que la ciudadanía exige sanciones ejemplares y coherencia con el discurso de transparencia".

"Simultáneamente, el intento por reactivar en la Asamblea Nacional (Parlamento) dos proyectos de ley propuestos por el Ministerio Público para reforzar el marco legal anticorrupción fracasó en el pleno legislativo. La negativa a discutir estas iniciativas impide actualizar las herramientas necesarias para prevenir y sancionar conductas ilícitas en la función pública", dijo el capítulo panameño de la ONG global.

Esta semana también se suspendió en el Parlamento unicameral el debate sobre las reformas al reglamento interno del Legislativo, "una pieza clave para garantizar transparencia en la gestión parlamentaria y prevenir prácticas clientelares que debilitan la confianza ciudadana".

"Estos hechos reflejan la falta de voluntad política y coordinación institucional para avanzar hacia un país más íntegro y justo. La lucha contra la corrupción demanda decisiones firmes, coherentes y un compromiso genuino del Estado en su conjunto", afirmó la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de TI en Panamá.

La corrupción se ha ubicado en los últimos años como una de las mayores preocupaciones de los panameños, según las encuestas. El país centroamericano bajó dos posiciones y se ubicó en la posición 33 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de TI, en el que 0 es el más corrupto y 100 el más transparente. EFE